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Huawei P50 Pro против Mate 50 Pro

Хуавей П50 Про
VS
Хуавей Мейт 50 Про
Huawei P50 Pro
Huawei Mate 50 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 июля 2021 года Huawei P50 Pro с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 4G, против 6.74-дюймового Huawei Mate 50 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Mate 50 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Запись замедленной съемки в 3840 FPS
  • Комплектуется на 340 мАч более емким аккумулятором – 4700 против 4360 мАч
  • Показывает на 28% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1222 и 1103 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P50 Pro
vs
Mate 50 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.6 дюймов 6.74 дюймов
Разрешение 1228 x 2700 пикселей 1212 x 2616 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 450 точек на дюйм 428 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 550 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 850 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 91.2% 91.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% -
ШИМ (PWM) 60 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
P50 Pro
748 нит
Mate 50 Pro
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 158.8 мм 162.1 мм
Ширина 72.8 мм 75.5 мм
Толщина 8.5 мм 8.5 мм
Вес 195 граммов 209 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Белый, Розовый Черный, Серебристый, Фиолетовый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
P50 Pro
91.2%
Mate 50 Pro
91.3%

Производительность

Тестируем Хуавей П50 Про и Хуавей Мейт 50 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 4G Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 2840 МГц 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ 6 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 4 нанометра
Графика Adreno 660 Adreno 730
Частота GPU 840 МГц 900 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Nano Memory Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P50 Pro
1103
Mate 50 Pro +11%
1222
Geekbench 5 (многоядерный)
P50 Pro
3125
Mate 50 Pro +21%
3776
AnTuTu Benchmark 9
P50 Pro
807831
Mate 50 Pro +28%
1033426
CPU 210563 -
GPU 313010 -
Memory 134659 -
UX 155752 -
Total score 807831 1033426
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android
Оболочка UI HarmonyOS 2.0 EMUI 13
Размер системы из коробки 19.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4360 мАч 4700 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (73% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 0:50 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 07:37 ч. -
Просмотр видео 09:04 ч. -
Игры 04:58 ч. -
Режим ожидания 89 ч. -
Общая автономность
P50 Pro
23:37 ч.
Mate 50 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P50 Pro vs Huawei Mate 50 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Зум Оптический, 3.5x Оптический, 5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 3840 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 64 МП + 13 МП + 40 МП) 3 (50 МП + 64 МП + 13 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.5", Omnivision OV50A (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Монохромный объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Omnivision OV40A (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei P50 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4160 x 3120
Апертура f/2.4 -
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
P50 Pro
149
Mate 50 Pro
н/д
Качество видео
P50 Pro
116
Mate 50 Pro
н/д
Итоговая оценка камеры
P50 Pro
144
Mate 50 Pro
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P50 Pro
86.4 дБ
Mate 50 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июль 2021 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Август 2021 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и автономность - выбирайте Huawei Mate 50 Pro, а если программное обеспечение и звук – то Huawei P50 Pro.

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