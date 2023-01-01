Huawei P50 Pro против Nova 11 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 июля 2021 года Huawei P50 Pro с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 4G, против 6.78-дюймового Huawei Nova 11 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P50 Pro
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 3.5x
- Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
- Стабилизация изображения
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Nova 11 Pro
- Поддерживает более мощную зарядку (100W vs 66W)
- Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
83
86
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
88
65
Производительность
Быстродействие приложений и системы
65
78
Игры
Возможности в 3D-гейминге
71
100*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
61
83*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
87
79
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.6 дюймов
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1228 x 2700 пикселей
|1200 x 2652 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.89:9
|Плотность пикселей
|450 точек на дюйм
|429 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|550 нит
|800 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|850 нит
|950 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|91.2%
|91.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|ШИМ (PWM)
|60 Гц
|-
|Время отклика
|1 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|158.8 мм
|164.24 мм
|Ширина
|72.8 мм
|74.35 мм
|Толщина
|8.5 мм
|7.88 мм
|Вес
|195 граммов
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Золотистый, Синий, Розовый
|Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888 4G
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Макс. частота
|2840 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|5 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 660
|Adreno 642L
|Частота GPU
|840 МГц
|490 МГц
|FLOPS
|~1720 Гфлопс
|~753 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1115
Geekbench 5 (многоядерный)
3173
|CPU
|210563
|-
|GPU
|313010
|-
|Memory
|134659
|-
|UX
|155752
|-
|Total score
|817497
|-
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android
|Оболочка UI
|HarmonyOS 2.0
|HarmonyOS 3.0
|Размер системы из коробки
|19.4 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4360 мАч
|4500 мАч
|Макс. мощность зарядки
|66 Вт
|100 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (73% за 30 минут)
|Да (50% за 15 минут)
|Время полной зарядки
|0:50 ч.
|0:23 ч.
|Веб-серфинг
|07:37 ч.
|-
|Просмотр видео
|09:04 ч.
|-
|Игры
|04:56 ч.
|-
|Режим ожидания
|89 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|8192 x 6144
|Зум
|Оптический, 3.5x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|112°
|Количество объективов
|4 (50 МП + 64 МП + 13 МП + 40 МП)
|2 (50 МП + 8 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.5", Omnivision OV50A (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Лазерный автофокус
|Телефото объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Монохромный объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Omnivision OV40A (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Huawei P50 Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|4160 x 3120
|Апертура
|f/2.4
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|52 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
149
Качество видео
116
Итоговая оценка камеры
144
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|20
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|-
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2021 года
|Апрель 2023 года
|Дата начала продаж
|Август 2021 года
|Апрель 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|-
|Да, 100 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, игры и автономность - выбирайте Huawei Nova 11 Pro, а если камера, программное обеспечение, коммуникации, корпус и звук – то Huawei P50 Pro.
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