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Huawei P50 Pro против Huawei P40

Хуавей П50 Про
VS
Хуавей П40
Huawei P50 Pro
Huawei P40

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 июля 2021 года Huawei P50 Pro с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 4G, против 6.1-дюймового Huawei P40, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 5G и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P50 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 3.5x
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
  • Комплектуется на 560 мАч более емким аккумулятором – 4360 против 3800 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
Причины выбрать Huawei P40
  • Весит на 20 граммов меньше
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P50 Pro
vs
Huawei P40

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.6 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1228 x 2700 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 450 точек на дюйм 422 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 91.2% 86.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 129.7%
ШИМ (PWM) - 245 Гц
Время отклика - 7 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
P50 Pro
н/д
Huawei P40
579 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.8 мм 148.9 мм
Ширина 72.8 мм 71.1 мм
Толщина 8.5 мм 8.5 мм
Вес 195 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP53
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Белый, Розовый Черный, Мерцающий серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
P50 Pro +6%
91.2%
Huawei P40
86.3%

Производительность

Тестируем Хуавей П50 Про и Хуавей П40 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 4G HiSilicon Kirin 990 5G
Макс. частота 2840 МГц 2860 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 660 Mali G76 MP16
Частота GPU 840 МГц 600 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~896 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти Nano Memory Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P50 Pro +46%
1119
Huawei P40
768
Geekbench 5 (многоядерный)
P50 Pro +20%
3750
Huawei P40
3138
AnTuTu Benchmark 8
P50 Pro
н/д
Huawei P40
476245
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0
Оболочка UI HarmonyOS 2.0 EMUI 11
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4360 мАч 3800 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P50 Pro
н/д
Huawei P40
13:28 ч.
Время просмотра видео
P50 Pro
н/д
Huawei P40
18:37 ч.
Время разговора (3G)
P50 Pro
н/д
Huawei P40
22:26 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P50 Pro vs Huawei P40
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8200 x 6100
Зум Оптический, 3.5x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 64 МП + 13 МП + 40 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 16 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.5", Omnivision OV50A (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Omnivision OV40A (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei P50 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото - 6464 x 4864
Апертура f/2.4 f/2.0
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео - 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
P50 Pro
149
Huawei P40
н/д
Качество видео
P50 Pro
116
Huawei P40
н/д
Итоговая оценка камеры
P50 Pro
144
Huawei P40
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth - LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 24 21
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P50 Pro
н/д
Huawei P40
79.6 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июль 2021 года Март 2020 года
Дата начала продаж Август 2021 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P50 Pro более удачной покупкой.

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