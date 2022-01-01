Huawei P50 против Apple iPhone 14 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 июля 2021 года Huawei P50 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 4G, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14 Pro, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P50
- Комплектуется на 900 мАч более емким аккумулятором – 4100 против 3200 мАч
- Камера имеет оптический зум 5x
- На 0.4" большая диагональ экрана
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro
- Показывает на 35% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
- Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
- На 79% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1878 и 1052 баллов
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
83
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
77
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
92
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.5 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1224 x 2700 пикселей
|1179 x 2556 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|458 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|1000 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|1600 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|88%
|87%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.8%
|ШИМ (PWM)
|-
|240 Гц
|Время отклика
|-
|1 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|156.5 мм
|147.5 мм
|Ширина
|73.8 мм
|71.5 мм
|Толщина
|7.9 мм
|7.85 мм
|Вес
|181 грамм
|206 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Золотой, Белый
|Графитовый, Серебристый, Фиолетовый, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888 4G
|Apple A16 Bionic
|Макс. частота
|2840 МГц
|3460 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|- 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|5 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 660
|Apple GPU
|Частота GPU
|840 МГц
|-
|FLOPS
|~1720 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Карта памяти
|Nano Memory
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1052
iPhone 14 Pro +79%
1878
Geekbench 5 (многоядерный)
3667
iPhone 14 Pro +46%
5356
|CPU
|-
|244651
|GPU
|-
|425909
|Memory
|-
|181638
|UX
|-
|146169
|Total score
|743575
|1005347
|Stability
|-
|79%
|Graphics test
|31 FPS
|59 FPS
|Graphics score
|5208
|9862
|PCMark 3.0 score
|10686
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|iOS 16 (С обновлением до iOS 16.0.3)
|Оболочка UI
|HarmonyOS 2.0
|-
Батарея
|Объем
|4100 мАч
|3200 мАч
|Мощность зарядки
|66 Вт
|23 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 20 минут)
|Да (60% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:38 ч.
|1:41 ч.
|Веб-серфинг
|-
|12:35 ч.
|Просмотр видео
|-
|15:45 ч.
|Игры
|-
|06:02 ч.
|Режим ожидания
|-
|120 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 5x
|Оптический, 3x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 12 МП + 13 МП)
|4 (48 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.5", Omnivision OV50A (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Сенсор: 1/3.5"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Времяпролетный объектив
|-
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 14 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.4
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|-
|23 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|-
|1/3.6"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
143
Качество видео
149
Итоговая оценка камеры
146
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|-
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|-
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|-
|20
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2021 года
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2021 года
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 Pro более удачной покупкой.
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