Главная > Сравнение смартфонов > P60 Pro vs iPhone 13 Pro Max – что лучше выбрать?

Huawei P60 Pro против Apple iPhone 13 Pro Max

84 из 100
Huawei P60 Pro
VS
82 из 100
Apple iPhone 13 Pro Max
Huawei P60 Pro
Apple iPhone 13 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2023 года Huawei P60 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.7-дюймового Apple iPhone 13 Pro Max, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P60 Pro
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Поддерживает более мощную зарядку (88W vs 27W)
  • Камера имеет оптический зум 3.5x
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Комплектуется на 463 мАч более емким аккумулятором – 4815 против 4352 мАч
  • Показывает на 31% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • На 8% выше максимальная яркость экрана (1134 против 1047 нит)
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
Причины выбрать Apple iPhone 13 Pro Max
  • На 50% лучшая автономность (43:44 vs 29:10 часов)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1735 и 1320 баллов
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P60 Pro
vs
iPhone 13 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1220 x 2700 пикселей 1284 x 2778 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 444 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 550 нит 1000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 87.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.6% 99.9%
ШИМ (PWM) 120 Гц 238 Гц
Время отклика 1 мс 8.5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
P60 Pro +8%
1134 нит
iPhone 13 Pro Max
1047 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 161 мм 160.8 мм
Ширина 74.5 мм 78.1 мм
Толщина 8.3 мм 7.65 мм
Вес 200 граммов 240 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
P60 Pro +3%
89.8%
iPhone 13 Pro Max
87.4%

Производительность

Тестируем Huawei P60 Pro и Apple iPhone 13 Pro Max в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Apple A15 Bionic
Макс. частота 3190 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.23 ГГц: Avalanche
Кэш L3 6 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 730 Apple A15 GPU
Частота GPU 875 МГц 1200 МГц
FLOPS ~2765 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P60 Pro
1320
iPhone 13 Pro Max +31%
1735
Geekbench 5 (многоядерный)
P60 Pro
4236
iPhone 13 Pro Max +10%
4667
AnTuTu Benchmark 9
P60 Pro +31%
1030448
iPhone 13 Pro Max
789177
CPU 262280 230032
GPU 450362 328182
Memory 156640 102328
UX 163044 136067
Total score 1030448 789177
3DMark Wild Life Performance
P60 Pro +12%
10571
iPhone 13 Pro Max
9458
Пиковая температура корпуса 50.3 °C 45.8 °C
Stability 41% 82%
Graphics test 63 FPS 56 FPS
Graphics score 10571 9458
Источники: 3DMark [3], [4]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Nano Memory Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 15 (С обновлением до iOS 16.5)
Оболочка UI EMUI 13.1 -
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Объем 4815 мАч 4352 мАч
Макс. мощность зарядки 88 Вт 27 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (58% за 15 минут) Да (42% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:35 ч. 1:46 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:05 ч. 14:55 ч.
Просмотр видео 12:38 ч. 20:14 ч.
Игры 05:09 ч. 07:42 ч.
Режим ожидания 87 ч. 140 ч.
Общая автономность
P60 Pro
29:10 ч.
iPhone 13 Pro Max +50%
43:44 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P60 Pro vs Apple iPhone 13 Pro Max
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4032 x 3024
Зум Оптический, 3.5x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 48 МП + 13 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.17 микрон
- Сенсор: 1/1.4", Sony IMX888 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Сенсор: 1/1.66", Sony IMX703 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - Размер пикселя: 1 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei P60 Pro от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 13 Pro Max от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4032 x 3024
Апертура - f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
P60 Pro +10%
159
iPhone 13 Pro Max
144
Качество видео
P60 Pro +24%
147
iPhone 13 Pro Max
119
Итоговая оценка камеры
P60 Pro +14%
156
iPhone 13 Pro Max
137

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P60 Pro +11%
89.1 дБ
iPhone 13 Pro Max
80.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2023 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Март 2023 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Да, 88 Вт -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Huawei P60 Pro, а если программное обеспечение и автономность – то Apple iPhone 13 Pro Max.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
3 (75%)
1 (25%)
Всего проголосовало: 4

Сравнения с конкурентами

1. Apple iPhone 14 Plus и Apple iPhone 13 Pro Max
2. Samsung Galaxy S23 Ultra и Apple iPhone 13 Pro Max
3. Apple iPhone 13 Pro и Apple iPhone 13 Pro Max
4. Apple iPhone 14 Pro и Apple iPhone 13 Pro Max
5. Apple iPhone 14 Pro Max и Apple iPhone 13 Pro Max
6. Apple iPhone 12 Pro Max и Apple iPhone 13 Pro Max
7. Apple iPhone 14 и Apple iPhone 13 Pro Max
8. Apple iPhone 11 Pro Max и Apple iPhone 13 Pro Max
9. Huawei P30 Pro и Huawei P60 Pro
10. Huawei Mate 50 Pro и Huawei P60 Pro
Сравнить другие смартфоны (1100+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры