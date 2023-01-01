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Huawei P60 Pro против Mate 60 Pro Plus

84 из 100
Huawei P60 Pro
VS
80 из 100
Huawei Mate 60 Pro Plus
Huawei P60 Pro
Huawei Mate 60 Pro Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2023 года Huawei P60 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.82-дюймового Huawei Mate 60 Pro Plus, который имеет процессор HiSilicon Kirin 9000S и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P60 Pro
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Plus Gen 1
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1321 и 993 баллов
  • Весит на 25 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Mate 60 Pro Plus
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 16 ГБ против 8 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 3840 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P60 Pro
vs
Mate 60 Pro Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.82 дюймов
Разрешение 1220 x 2700 пикселей 1260 x 2720 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 444 точек на дюйм 440 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 550 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 88.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.6% -
ШИМ (PWM) 120 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
P60 Pro
1126 нит
Mate 60 Pro Plus
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161 мм 163.7 мм
Ширина 74.5 мм 79 мм
Толщина 8.3 мм 8.1 мм
Вес 200 граммов 225 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения - Испарительная камера
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый Черный, Золотистый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
P60 Pro +1%
89.8%
Mate 60 Pro Plus
88.5%

Производительность

Тестируем Huawei P60 Pro и Huawei Mate 60 Pro Plus в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 HiSilicon Kirin 9000S
Макс. частота 3190 МГц 2620 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.53 ГГц:
- 3 ядра по 2.15 ГГц:
- 1 ядро по 2.62 ГГц:
Кэш L3 6 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Adreno 730 -
GPU-ядер 1536 -
Частота GPU 875 МГц 750 МГц
FLOPS ~2764.8 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P60 Pro +33%
1321
Mate 60 Pro Plus
993
Geekbench 5 (многоядерный)
P60 Pro +46%
4227
Mate 60 Pro Plus
2891
AnTuTu Benchmark 9
P60 Pro
1026133
Mate 60 Pro Plus
н/д
CPU 262280 -
GPU 450362 -
Memory 156640 -
UX 163044 -
Total score 1026133 -
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 50.3 °C -
Stability 41% -
Graphics test 63 FPS -
Graphics score 10571 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 4.0
Карта памяти Nano Memory Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android
Оболочка UI EMUI 13.1 -

Батарея

Объем 4815 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 88 Вт 88 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (58% за 15 минут) Да (50% за 18 минут)
Время полной зарядки 0:35 ч. 0:31 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:05 ч. -
Просмотр видео 12:38 ч. -
Игры 05:09 ч. -
Режим ожидания 87 ч. -
Общая автономность
P60 Pro
29:10 ч.
Mate 60 Pro Plus
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P60 Pro vs Huawei Mate 60 Pro Plus
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Оптический, 3.5x Оптический, 3.5x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 3840 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 48 МП + 13 МП) 3 (48 МП + 48 МП + 40 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.17 микрон
- Сенсор: 1/1.4", Sony IMX888 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.4 - 4.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Huawei P60 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4160 x 3120
Апертура - f/2.4
Фокусное расстояние - 18 мм
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P60 Pro
89.1 дБ
Mate 60 Pro Plus
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2023 года Сентябрь 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 88 Вт Да, 88 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и звук - выбирайте Huawei P60 Pro, а если автономность – то Huawei Mate 60 Pro Plus.

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