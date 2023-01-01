Huawei P60 Pro против Nova Y91
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2023 года Huawei P60 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.95-дюймового Huawei Nova Y91, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P60 Pro
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Показывает в 3.9 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет оптический зум 3.5x
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
- Поддерживает более мощную зарядку (88W vs 22.5W)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Стабилизация изображения
- Возможность записи 4K-видео
- Использует более быструю память LPDDR5
- Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Huawei Nova Y91
- Комплектуется на 2185 мАч более емким аккумулятором – 7000 против 4815 мАч
- Наличие слота для карт памяти MicroSD
Обзор
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|OLED
|IPS LCD
|Размер
|6.67 дюймов
|6.95 дюймов
|Разрешение
|1220 x 2700 пикселей
|1080 x 2376 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.89:9
|Плотность пикселей
|444 точек на дюйм
|376 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|550 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1200 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.8%
|85.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|99.6%
|-
|ШИМ (PWM)
|120 Гц
|-
|Время отклика
|1 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|161 мм
|171.6 мм
|Ширина
|74.5 мм
|79.9 мм
|Толщина
|8.3 мм
|8.9 мм
|Вес
|200 граммов
|214 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Да
|Материал задней панели
|Стекло
|-
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый
|Черный, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Qualcomm Snapdragon 680
|Макс. частота
|3190 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
|Кэш L3
|6 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 730
|Adreno 610
|Частота GPU
|875 МГц
|950 МГц
|FLOPS
|~2765 Гфлопс
|~243 Гфлопс
Бенчмарки
|CPU
|262280
|-
|GPU
|450362
|-
|Memory
|156640
|-
|UX
|163044
|-
|Total score
|1035133
|263692
|Пиковая температура корпуса
|50.3 °C
|-
|Stability
|41%
|-
|Graphics test
|63 FPS
|-
|Graphics score
|10571
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.2
|Карта памяти
|Nano Memory
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|EMUI 13.1
|EMUI 13
Батарея
|Объем
|4815 мАч
|7000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|88 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (58% за 15 минут)
|Да
|Время полной зарядки
|0:35 ч.
|-
|Веб-серфинг
|11:05 ч.
|-
|Просмотр видео
|12:38 ч.
|-
|Игры
|05:09 ч.
|-
|Режим ожидания
|87 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8192 x 6144
|Зум
|Оптический, 3.5x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|-
|Количество объективов
|3 (48 МП + 48 МП + 13 МП)
|2 (50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.17 микрон
- Сенсор: 1/1.4", Sony IMX888 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
|-
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Huawei P60 Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|3264 x 2448
|Апертура
|-
|f/2.0
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2023 года
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Июнь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 88 Вт
|Да, 22 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P60 Pro более удачной покупкой.
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