Главная > Сравнение смартфонов > P60 Pro vs Nova Y91 – что лучше выбрать?

Huawei P60 Pro против Nova Y91

84 из 100
Huawei P60 Pro
VS
61 из 100
Huawei Nova Y91
Huawei P60 Pro
Huawei Nova Y91

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2023 года Huawei P60 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.95-дюймового Huawei Nova Y91, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P60 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 3.9 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3.5x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Поддерживает более мощную зарядку (88W vs 22.5W)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Huawei Nova Y91
  • Комплектуется на 2185 мАч более емким аккумулятором – 7000 против 4815 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
P60 Pro
86
Nova Y91
46*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
P60 Pro
73
Nova Y91
86*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
P60 Pro
84
Nova Y91
61*
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P60 Pro
vs
Nova Y91

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.95 дюймов
Разрешение 1220 x 2700 пикселей 1080 x 2376 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.89:9
Плотность пикселей 444 точек на дюйм 376 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 550 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 85.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.6% -
ШИМ (PWM) 120 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
P60 Pro
1141 нит
Nova Y91
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161 мм 171.6 мм
Ширина 74.5 мм 79.9 мм
Толщина 8.3 мм 8.9 мм
Вес 200 граммов 214 граммов
Водонепроницаемость IP68 Да
Материал задней панели Стекло -
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
P60 Pro +5%
89.8%
Nova Y91
85.6%

Производительность

Тестируем Huawei P60 Pro и Huawei Nova Y91 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 3190 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Кэш L3 6 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Adreno 730 Adreno 610
Частота GPU 875 МГц 950 МГц
FLOPS ~2765 Гфлопс ~243 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P60 Pro +258%
1329
Nova Y91
371
Geekbench 5 (многоядерный)
P60 Pro +175%
4272
Nova Y91
1553
AnTuTu Benchmark 9
P60 Pro +293%
1035133
Nova Y91
263692
CPU 262280 -
GPU 450362 -
Memory 156640 -
UX 163044 -
Total score 1035133 263692
3DMark Wild Life Performance
P60 Pro
10571
Nova Y91
н/д
Пиковая температура корпуса 50.3 °C -
Stability 41% -
Graphics test 63 FPS -
Graphics score 10571 -
Источники: 3DMark [3]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти Nano Memory MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI EMUI 13.1 EMUI 13

Батарея

Объем 4815 мАч 7000 мАч
Макс. мощность зарядки 88 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (58% за 15 минут) Да
Время полной зарядки 0:35 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:05 ч. -
Просмотр видео 12:38 ч. -
Игры 05:09 ч. -
Режим ожидания 87 ч. -
Общая автономность
P60 Pro
29:10 ч.
Nova Y91
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P60 Pro vs Huawei Nova Y91
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8192 x 6144
Зум Оптический, 3.5x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) -
Количество объективов 3 (48 МП + 48 МП + 13 МП) 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.17 микрон
- Сенсор: 1/1.4", Sony IMX888 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Huawei P60 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 3264 x 2448
Апертура - f/2.0
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
P60 Pro
159
Nova Y91
н/д
Качество видео
P60 Pro
147
Nova Y91
н/д
Итоговая оценка камеры
P60 Pro
156
Nova Y91
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P60 Pro
89.1 дБ
Nova Y91
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2023 года Май 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 88 Вт Да, 22 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P60 Pro более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Huawei P60 Pro или Apple iPhone 14 Pro Max
2. Huawei P60 Pro или Samsung Galaxy S23 Ultra
3. Huawei P60 Pro или Apple iPhone 14 Pro
4. Huawei Nova Y91 или Nova Y90
5. Huawei Nova Y91 или P30 Pro
6. Huawei Nova Y91 или Samsung Galaxy A34 5G
7. Huawei Nova Y91 или Samsung Galaxy A54 5G
8. Huawei Nova Y91 или Nova 10
9. Huawei Nova Y91 или Xiaomi Redmi Note 12
10. Huawei Nova Y91 или Nova 9
Сравнить другие смартфоны (1100+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры