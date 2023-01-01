Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2023 года Huawei P60 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.69-дюймового Huawei Mate 60, который имеет процессор Huawei Kirin 9000S и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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