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Huawei P60 против Mate 60

85 из 100
Huawei P60
VS
84 из 100
Huawei Mate 60
Huawei P60
Huawei Mate 60

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2023 года Huawei P60 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.69-дюймового Huawei Mate 60, который имеет процессор Huawei Kirin 9000S и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P60
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Plus Gen 1
  • На 32% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1209 и 919 баллов
Причины выбрать Huawei Mate 60
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 3840 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Huawei P60
vs
Mate 60

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.69 дюймов
Разрешение 1220 x 2700 пикселей 1212 x 2616 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 444 точек на дюйм 431 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 550 нит 600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 89.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Высота 161 мм 161.4 мм
Ширина 74.5 мм 76 мм
Толщина 8.3 мм 7.95 мм
Вес 197 граммов 209 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Huawei P60
89.8%
Mate 60
89.8%

Производительность

Тестируем Huawei P60 и Huawei Mate 60 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Huawei Kirin 9000S
Макс. частота 3000 МГц 2620 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.53 ГГц:
- 3 ядра по 2.15 ГГц:
- 1 ядро по 2.62 ГГц:
Кэш L3 6 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Adreno 730 -
GPU-ядер 1536 -
Частота GPU 875 МГц 750 МГц
FLOPS ~2764.8 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Huawei P60 +32%
1209
Mate 60
919
Geekbench 5 (многоядерный)
Huawei P60 +35%
3919
Mate 60
2905
AnTuTu Benchmark 9
Huawei P60
1014251
Mate 60
н/д
CPU 250747 -
GPU 452579 -
Memory 140442 -
UX 165922 -
Total score 1014251 -
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 4.0
Карта памяти Nano Memory Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI EMUI 13.1 -

Батарея

Объем 4815 мАч 4750 мАч
Макс. мощность зарядки 66 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да Да (50% за 13 минут)
Время полной зарядки - 0:31 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P60 vs Huawei Mate 60
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8192 x 6144
Зум Оптический, 5x Оптический, 5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 3840 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 12 МП + 13 МП) 3 (50 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Сенсор: 1/1.4", Sony IMX888 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.4 - 4.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4160 x 3120
Апертура - f/2.4
Фокусное расстояние - 18 мм
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2023 года Август 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 66 Вт Да, 66 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и автономность - выбирайте Huawei P60, а если игры – то Huawei Mate 60.

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