Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 января 2017 года Huawei P8 Lite 2017 с экраном 5" и чипом MediaTek MT6735, против 6.21-дюймового Huawei P Smart 2020, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 40 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.