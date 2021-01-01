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Huawei P8 Lite 2017 против P Smart 2020

Хуавей Хонор 8 Лайт 2017
VS
Хуавей П Смарт 2020
Huawei P8 Lite 2017
Huawei P Smart 2020

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 января 2017 года Huawei P8 Lite 2017 с экраном 5" и чипом MediaTek MT6735, против 6.21-дюймового Huawei P Smart 2020, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 40 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P8 Lite 2017
  • На 25% выше максимальная яркость экрана (568 против 453 нит)
  • Весит на 16 граммов меньше
Причины выбрать Huawei P Smart 2020
  • На 1.21" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 900 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 2500 мАч
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Тонкие рамки – на 13.45% выше полезная площадь экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4 1666 МГц
  • Смартфон на 3 года и 4 месяца новее
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • Более новая ОС: Android 9 против 8
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P8 Lite 2017
vs
P Smart 2020

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 5 дюймов 6.21 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 424 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 69.65% 83.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.7% 99.5%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 344 Гц
Время отклика 28 мс 34 мс
Контрастность 1474:1 875:1
Максимальная яркость
P8 Lite 2017 +25%
568 нит
P Smart 2020
453 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 147.1 мм 155.2 мм
Ширина 72.5 мм 73.4 мм
Толщина 8.2 мм 8 мм
Вес 144 грамма 160 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой Синий, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
P8 Lite 2017
69.65%
P Smart 2020 +19%
83.1%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 8 Лайт 2017 и Хуавей П Смарт 2020 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6735 HiSilicon Kirin 710F
Макс. частота 2100 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 11 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G51
Частота GPU 900 МГц 1000 МГц
FLOPS ~273 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1666 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
P8 Lite 2017
57380
P Smart 2020 +147%
141905
AnTuTu Benchmark 8
P8 Lite 2017
н/д
P Smart 2020
162963
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Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 8.0) Android 9.0
Оболочка UI EMUI 9 EMUI 9.1
Размер системы из коробки 6 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2500 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки - 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:30 ч. 2:04 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P8 Lite 2017 vs Huawei P Smart 2020
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 4 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P8 Lite 2017 +12%
83.6 дБ
P Smart 2020
74.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Январь 2017 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.36 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.93 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P Smart 2020 более удачной покупкой.

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