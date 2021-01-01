Huawei P8 Lite 2017 против P Smart 2020
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 января 2017 года Huawei P8 Lite 2017 с экраном 5" и чипом MediaTek MT6735, против 6.21-дюймового Huawei P Smart 2020, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 40 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P8 Lite 2017
- На 25% выше максимальная яркость экрана (568 против 453 нит)
- Весит на 16 граммов меньше
Причины выбрать Huawei P Smart 2020
- На 1.21" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 900 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 2500 мАч
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Тонкие рамки – на 13.45% выше полезная площадь экрана
- Более современная версия Bluetooth (v4.2)
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4 1666 МГц
- Смартфон на 3 года и 4 месяца новее
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
- Более новая ОС: Android 9 против 8
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
56
65
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
29
40
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
56
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
38
54
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
58
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
42
55
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|TFT LCD
|Размер
|5 дюймов
|6.21 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|424 точек на дюйм
|415 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|69.65%
|83.1%
|Цветовой охват sRGB
|93.7%
|99.5%
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|344 Гц
|Время отклика
|28 мс
|34 мс
|Контрастность
|1474:1
|875:1
Дизайн и корпус
|Высота
|147.1 мм
|155.2 мм
|Ширина
|72.5 мм
|73.4 мм
|Толщина
|8.2 мм
|8 мм
|Вес
|144 грамма
|160 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Золотой
|Синий, Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|MediaTek MT6735
|HiSilicon Kirin 710F
|Макс. частота
|2100 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
|Размер транзистора
|11 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Mali-G51
|Частота GPU
|900 МГц
|1000 МГц
|FLOPS
|~273 Гфлопс
|~225 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4
|Частота памяти
|933 МГц
|1666 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|16 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
335
Geekbench 5 (многоядерный)
1367
AnTuTu Benchmark 7
57380
P Smart 2020 +147%
141905
AnTuTu Benchmark 8
162963
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.0 (С обновлением до Android 8.0)
|Android 9.0
|Оболочка UI
|EMUI 9
|EMUI 9.1
|Размер системы из коробки
|6 ГБ
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|2500 мАч
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|-
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Да
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|2:04 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|2 (13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
|Особенности
|-
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat*
|4
|6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2017 года
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2017 года
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.36 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.93 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P Smart 2020 более удачной покупкой.
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