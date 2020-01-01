Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 апреля 2017 года Huawei Y5 (2017) с экраном 5" и чипом MediaTek MT6737, против 5.45-дюймового Huawei Honor 9S, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 37 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.