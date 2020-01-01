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Huawei Y5 (2019) против Honor 8

Хуавей У5 (2019)
Huawei Y5 (2019)
VS
Хуавей Хонор 8
Huawei Honor 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 апреля 2019 года Huawei Y5 (2019) с экраном 5.71" и чипом MediaTek Helio A22, против 5.2-дюймового Huawei Honor 8, который имеет процессор HiSilicon Kirin 950 и вышел на 34 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Y5 (2019)
  • На 0.51" большая диагональ экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 38% выше максимальная яркость экрана (636 против 461 нит)
  • Более энергоэффективный CPU
  • Более новая ОС: Android 9 против 8
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Смартфон на 2 года и 10 месяцев новее
  • Тонкие рамки – на 5.71% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Huawei Honor 8
  • Современный порт USB Type-C
  • На 44% выше плотность пикселей (424 vs 294 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4 1333 МГц
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Y5 (2019) и Huawei Honor 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.71 дюймов 5.2 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 19:9 16:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм 424 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 78.1% 72.39%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Y5 (2019) +38%
636 нит
Honor 8
461 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 147.1 мм 145.5 мм
Ширина 70.78 мм 71 мм
Толщина 8.5 мм 7.4 мм
Вес 146 граммов 153 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Черная кожанная крышка, Коричневая кожанная крышка Синий, Черный, Белый, Золотой, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Y5 (2019) +8%
78.1%
Honor 8
72.39%

Производительность

Тестируем Хуавей У5 (2019) и Хуавей Хонор 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio A22 HiSilicon Kirin 950
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A72), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4 8
Частота 2000 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 16 нанометров
Графика PowerVR GE8300 Mali-T880 MP4
GPU-ядер - 4
Частота GPU 650 МГц 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1333 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Y5 (2019)
165
Honor 8
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Y5 (2019)
545
Honor 8
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Y5 (2019)
76106
Honor 8
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI EMUI 9 EMUI 8
Размер системы из коробки 5 ГБ 8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3020 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:25 ч. 1:25 ч.
Быстрая зарядка Нет Да, Quick Charge 3.0 (47% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Y5 (2019)
н/д
Honor 8
10:40 ч.
Время просмотра видео
Y5 (2019)
н/д
Honor 8
8:56 ч.
Время разговора (3G)
Y5 (2019)
н/д
Honor 8
18:17 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Y5 (2019) vs Huawei Honor 8
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (13 МП) 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX286 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
Монохромный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Лазерный автофокус
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.4
Размер пикселя - 1.4 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 6 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Y5 (2019)
н/д
Honor 8
67 дБ
Музыка
Y5 (2019)
н/д
Honor 8
66 дБ
Звонок
Y5 (2019)
н/д
Honor 8
82 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Апрель 2019 года Июль 2016 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Август 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.42 Вт/кг 1.5 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.86 Вт/кг 1.69 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, камера и корпус - выбирайте Huawei Y5 (2019), а если производительность и батарея – то Huawei Honor 8.

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