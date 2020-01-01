Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 апреля 2019 года Huawei Y5 (2019) с экраном 5.71" и чипом MediaTek Helio A22, против 5.65-дюймового Huawei Honor 9 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.