Huawei Y5 Prime (2018) против Y5 (2019)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 мая 2018 года Huawei Y5 Prime (2018) с экраном 5.45" и чипом MediaTek MT6739, против 5.71-дюймового Huawei Y5 (2019), который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Y5 (2019)
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio A22
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- Более новая ОС: Android 9 против 8.1
- Смартфон на 1 год новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
53
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
22
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
52
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
43
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
59
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
45
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5.45 дюймов
|5.71 дюймов
|Разрешение
|720 x 1440 пикселей
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|19:9
|Плотность пикселей
|295 точек на дюйм
|294 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|74.04%
|78.1%
|Цветовой охват sRGB
|-
|96.1%
|ШИМ (PWM)
|-
|1000 Гц
|Время отклика
|-
|22 мс
|Контрастность
|-
|955:1
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|146.5 мм
|147.1 мм
|Ширина
|70.9 мм
|70.78 мм
|Толщина
|8.3 мм
|8.5 мм
|Вес
|142 грамма
|146 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой
|Синий, Черный, Черная кожанная крышка, Коричневая кожанная крышка
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Производительность
|Чипсет
|MediaTek MT6739
|MediaTek Helio A22
|Макс. частота
|1500 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|4 (4)
|4 (4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|28 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8100
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|570 МГц
|650 МГц
|FLOPS
|~21 Гфлопс
|~42.8 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|667 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|16 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
163
Geekbench 5 (многоядерный)
540
AnTuTu Benchmark 7
41340
Y5 (2019) +35%
55972
AnTuTu Benchmark 8
73988
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1
|Android 9.0
|Оболочка UI
|EMUI 8
|EMUI 9
|Размер системы из коробки
|-
|5 ГБ
Батарея
|Объем
|3020 мАч
|3020 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:39 ч.
|2:25 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|4
|6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2018 года
|Апрель 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2018 года
|Июнь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.36 Вт/кг
|0.42 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.01 Вт/кг
|0.86 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Y5 (2019) более удачной покупкой.
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