Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 мая 2018 года Huawei Y5 Prime (2018) с экраном 5.45" и чипом MediaTek MT6739, против 5.71-дюймового Huawei Y5 (2019), который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.