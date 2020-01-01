Huawei Y6 (2019) против Honor 7A Prime
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 марта 2019 года Huawei Y6 (2019) с экраном 6.09" и чипом MediaTek Helio A22, против 5.45-дюймового Huawei Honor 7A Prime, который имеет процессор MediaTek MT6739 и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Y6 (2019)
- На 0.64" большая диагональ экрана
- Быстрая зарядка
- Более энергоэффективный CPU
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- На 17% выше максимальная яркость экрана (461 против 394 нит)
- Более новая ОС: Android 9 против 8.1
- Тонкие рамки – на 5.16% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Huawei Honor 7A Prime
- Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
55
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
22
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
64
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
48
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
51
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
50
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei Y6 (2019) и Huawei Honor 7A Prime
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.09 дюймов
|5.45 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|720 x 1440 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|18:9
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|295 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|79.2%
|74.04%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|156.3 мм
|146.5 мм
|Ширина
|73.5 мм
|70.9 мм
|Толщина
|8 мм
|8.3 мм
|Вес
|150 граммов
|142 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Коричневый, Черный
|Синий, Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio A22
|MediaTek MT6739
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра Cortex-A53 по 1.5 ГГц
|CPU ядер
|4
|4
|Частота
|2000 МГц
|1500 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|28 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8300
|PowerVR GE8100
|Частота GPU
|-
|570 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|667 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
Y6 (2019) +25%
903
724
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Y6 (2019) +3%
2457
2378
AnTuTu Benchmark 8
73171
н/д
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Android 8.1
|Оболочка UI
|EMUI 9
|EMUI 8.1
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3020 мАч
|3020 мАч
|Мощность зарядки
|-
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|2:39 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (50% за 40 минут)
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|6
|4
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Июль 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Июль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.36 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.01 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и батарея - выбирайте Huawei Y6 (2019), а если дисплей – то Huawei Honor 7A Prime.
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