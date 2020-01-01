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Huawei Y6 (2019) против Huawei P20

Хуавей У6 (2019)
Huawei Y6 (2019)
VS
Хуавей П20
Huawei P20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 марта 2019 года Huawei Y6 (2019) с экраном 6.09" и чипом MediaTek Helio A22, против 5.8-дюймового Huawei P20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Y6 (2019)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Весит на 15 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei P20
  • Защита корпуса по стандарту IP53
  • Показывает в 3.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 52% выше плотность пикселей (429 vs 282 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 51% выше максимальная яркость экрана (696 против 461 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1833 МГц
  • Комплектуется на 380 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 3020 мАч
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ
  • Возможность записи 4K-видео

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Y6 (2019) и Huawei P20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.09 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1080 x 2240 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.7:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 429 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 79.2% 80%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Y6 (2019)
461 нит
Huawei P20 +51%
696 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156.3 мм 149.1 мм
Ширина 73.5 мм 70.8 мм
Толщина 8 мм 7.7 мм
Вес 150 граммов 165 граммов
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Коричневый, Черный Синий, Черный, Розовое золото, Twilight
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Y6 (2019)
79.2%
Huawei P20 +1%
80%

Производительность

Тестируем Хуавей У6 (2019) и Хуавей П20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio A22 HiSilicon Kirin 970
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4 8
Частота 2000 МГц 2360 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 10 нанометров
Графика PowerVR GE8300 Mali-G72 MP12
GPU-ядер - 12
Частота GPU - 767 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1833 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Y6 (2019)
н/д
Huawei P20
394
Geekbench 5 (многоядерный)
Y6 (2019)
н/д
Huawei P20
1729
AnTuTu Benchmark 8
Y6 (2019)
73171
Huawei P20 +217%
231815

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI EMUI 9 EMUI 9.1
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3020 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки - 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:25 ч. 1:30 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (50% за 40 минут) Да, SuperCharge (80% за 45 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Y6 (2019)
н/д
Huawei P20
13:58 ч.
Время просмотра видео
Y6 (2019)
н/д
Huawei P20
12:13 ч.
Время разговора (3G)
Y6 (2019)
н/д
Huawei P20
16:33 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Y6 (2019) vs Huawei P20
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (13 МП) 2 (12 МП + 20 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.55 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX380 (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Монохромный объектив - - 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.78" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Huawei P20 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 5632 x 4224
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Y6 (2019)
н/д
Huawei P20
107
Качества видео
Итоговая оценка камеры
Y6 (2019)
н/д
Huawei P20
102

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 6 18

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Y6 (2019)
н/д
Huawei P20
66 дБ
Музыка
Y6 (2019)
н/д
Huawei P20
69 дБ
Звонок
Y6 (2019)
н/д
Huawei P20
90 дБ

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Март 2019 года Март 2018 года
Дата начала продаж Март 2019 года Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.76 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.26 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники с коннектором Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 мм джек
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P20 более удачной покупкой.

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