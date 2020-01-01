Huawei Y6 (2019) против P20 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 марта 2019 года Huawei Y6 (2019) с экраном 6.09" и чипом MediaTek Helio A22, против 6.1-дюймового Huawei P20 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Y6 (2019)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Смартфон на 11 месяцев новее
- Весит на 30 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei P20 Pro
- Защита корпуса по стандарту IP67
- Показывает в 3.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет оптический зум 3x
- Комплектуется на 980 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3020 мАч
- Современный порт USB Type-C
- На 45% выше плотность пикселей (408 vs 282 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- На 28% выше максимальная яркость экрана (589 против 461 нит)
- Стабилизация изображения
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4X 1833 МГц
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei Y6 (2019) и Huawei P20 Pro
Экран
|Тип
|IPS LCD
|OLED
|Размер
|6.09 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|1080 x 2240 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|18.7:9
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|408 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|79.2%
|82%
|Особенности
|-
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|156.3 мм
|155 мм
|Ширина
|73.5 мм
|73 мм
|Толщина
|8 мм
|7.8 мм
|Вес
|150 граммов
|180 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP67
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Коричневый, Черный
|Синий, Черный, Фиолетовый, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio A22
|HiSilicon Kirin 970
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|8
|Частота
|2000 МГц
|2360 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8300
|Mali-G72 MP12
|GPU-ядер
|-
|12
|Частота GPU
|-
|767 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|1833 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|32 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|EMUI 9
|EMUI 10
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|3020 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|-
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|1:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (50% за 40 минут)
|Да, SuperCharge (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|7360 x 4912
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|960 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|3 (40 МП + 8 MP + 20 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.74", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Монохромный объектив
|-
|- 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
|-
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Huawei P20 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|5632 x 4224
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|-
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|6
|18
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Март 2018 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Апрель 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.73 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.22 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Гарантийный талон
- Чехол
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P20 Pro более удачной покупкой.
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