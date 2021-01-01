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Huawei Y6 (2019) против P40 Lite

Хуавей У6 (2019)
Huawei Y6 (2019)
VS
Хуавей П40 Лайт
Huawei P40 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 марта 2019 года Huawei Y6 (2019) с экраном 6.09" и чипом MediaTek Helio A22, против 6.4-дюймового Huawei P40 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 810 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Y6 (2019)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Весит на 33 грамма меньше
Причины выбрать Huawei P40 Lite
  • Показывает в 4.5 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1180 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3020 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • На 41% выше плотность пикселей (398 vs 282 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 0.31" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 810
  • На 11% выше максимальная яркость экрана (515 против 462 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Y6 (2019)
vs
P40 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD LTPS LCD
Размер 6.09 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1080 x 2310 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.2:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.2% 83.5%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.3% 98.8%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 41.4 мс 38.4 мс
Контрастность 1391:1 976:1
Максимальная яркость
Y6 (2019)
462 нит
P40 Lite +11%
515 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 156.3 мм 159.2 мм
Ширина 73.5 мм 76.3 мм
Толщина 8 мм 8.7 мм
Вес 150 граммов 183 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Коричневый, Черный Полночный черный, Ярко зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Y6 (2019)
79.2%
P40 Lite +5%
83.5%

Производительность

Тестируем Хуавей У6 (2019) и Хуавей П40 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio A22 HiSilicon Kirin 810
Макс. частота 2000 МГц 2270 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53 - 6 ядер по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика PowerVR GE8320 Mali-G52 MP6
Частота GPU 660 МГц 820 МГц
FLOPS ~42.8 Гфлопс ~551 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 2133 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Y6 (2019)
н/д
P40 Lite
580
Geekbench 5 (многоядерный)
Y6 (2019)
н/д
P40 Lite
1866
AnTuTu Benchmark 8
Y6 (2019)
73354
P40 Lite +352%
331337

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 10.0
Оболочка UI EMUI 9 EMUI 10
Размер системы из коробки 13 ГБ 14.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3020 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки - 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (50% за 40 минут) Да (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:25 ч. 1:10 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Y6 (2019)
н/д
P40 Lite
18:04 ч.
Время просмотра видео
Y6 (2019)
н/д
P40 Lite
15:58 ч.
Время разговора (3G)
Y6 (2019)
н/д
P40 Lite
33:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Y6 (2019) vs Huawei P40 Lite
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (13 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 6 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Y6 (2019)
91.2 дБ
P40 Lite
н/д

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2019 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Март 2019 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P40 Lite более удачной покупкой.

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