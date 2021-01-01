Huawei Y6 (2019) против P40 Lite
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 марта 2019 года Huawei Y6 (2019) с экраном 6.09" и чипом MediaTek Helio A22, против 6.4-дюймового Huawei P40 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 810 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Y6 (2019)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Весит на 33 грамма меньше
Причины выбрать Huawei P40 Lite
- Показывает в 4.5 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Комплектуется на 1180 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3020 мАч
- Современный порт USB Type-C
- На 41% выше плотность пикселей (398 vs 282 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- На 0.31" большая диагональ экрана
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- Более энергоэффективный CPU – Kirin 810
- На 11% выше максимальная яркость экрана (515 против 462 нит)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|IPS LCD
|LTPS LCD
|Размер
|6.09 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|1080 x 2310 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.2:9
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|398 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|79.2%
|83.5%
|Цветовой охват sRGB
|96.3%
|98.8%
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|Не обнаружено
|Время отклика
|41.4 мс
|38.4 мс
|Контрастность
|1391:1
|976:1
Дизайн и корпус
|Высота
|156.3 мм
|159.2 мм
|Ширина
|73.5 мм
|76.3 мм
|Толщина
|8 мм
|8.7 мм
|Вес
|150 граммов
|183 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Коричневый, Черный
|Полночный черный, Ярко зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio A22
|HiSilicon Kirin 810
|Макс. частота
|2000 МГц
|2270 МГц
|CPU-ядер
|4 (4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
|- 6 ядер по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|12 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Mali-G52 MP6
|Частота GPU
|660 МГц
|820 МГц
|FLOPS
|~42.8 Гфлопс
|~551 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|32 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Android 10.0
|Оболочка UI
|EMUI 9
|EMUI 10
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|14.6 ГБ
Батарея
|Объем
|3020 мАч
|4200 мАч
|Мощность зарядки
|-
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (50% за 40 минут)
|Да (70% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|1:10 ч.
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|-
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Одновременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|6
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Февраль 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P40 Lite более удачной покупкой.
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