Huawei Y6 Pro (2019) против Honor 10 Lite
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 января 2019 года Huawei Y6 Pro (2019) с экраном 6.09" и чипом MediaTek Helio A22, против 6.21-дюймового Huawei Honor 10 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Honor 10 Lite
- На 47% выше плотность пикселей (415 vs 282 PPI)
- Использует более быструю память LPDDR4 1866 МГц
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Комплектуется на 380 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 3020 мАч
- На 9% выше максимальная яркость экрана (441 против 404 нит)
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- Процессор имеет на 4 ядра больше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei Y6 Pro (2019) и Huawei Honor 10 Lite
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.09 дюймов
|6.21 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|415 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|79.52%
|83.1%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|156.2 мм
|154.8 мм
|Ширина
|73.5 мм
|73.6 мм
|Толщина
|8 мм
|8 мм
|Вес
|150 граммов
|162 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой, Кожаная спинка
|Синий, Черный, Белый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio A22
|HiSilicon Kirin 710
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|8
|Частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8300
|Mali-G51 MP4
|GPU-ядер
|-
|4
|Частота GPU
|-
|1000 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4
|Частота памяти
|933 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 1024 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
905
Honor 10 Lite +68%
1524
Geekbench 4.4 (многоядерный)
2595
Honor 10 Lite +113%
5532
AnTuTu Benchmark 8
148384
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Android 9.0
|Оболочка UI
|EMUI 9
|EMUI 9
|Размер системы из коробки
|-
|9 ГБ
Батарея
|Объем
|3020 мАч
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|-
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|3:15 ч.
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:37 ч.
Время просмотра видео
11:15 ч.
Время разговора (3G)
28:16 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|2 (13 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|-
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|5632 x 4224
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|-
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|6
|12
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Голос
70 дБ
Музыка
73 дБ
Звонок
87 дБ
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2019 года
|Ноябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2019 года
|Февраль 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 10 Lite более удачной покупкой.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Сравнения с конкурентами
- Huawei Y6 Pro (2019) vs Samsung Galaxy A10
- Huawei Y6 Pro (2019) vs Oppo Realme 3
- Huawei Y6 Pro (2019) vs Vivo Y11 (2019)
- Huawei Honor 10 Lite vs Honor 10i
- Huawei Honor 10 Lite vs Xiaomi Redmi Note 8 Pro
- Huawei Honor 10 Lite vs Samsung Galaxy A51
- Huawei Honor 10 Lite vs Samsung Galaxy A30s
- Huawei Honor 10 Lite vs Honor 9X