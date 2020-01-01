Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 1 января 2019 года Huawei Y6 Pro (2019) с экраном 6.09" и чипом MediaTek Helio A22, против 6.09-дюймового Huawei Honor 8A, который имеет процессор MediaTek Helio P35. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.