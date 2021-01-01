Huawei Y6p против Honor 9 Lite
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 мая 2020 года Huawei Y6p с экраном 6.3" и чипом MediaTek Helio P22, против 5.65-дюймового Huawei Honor 9 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 29 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Y6p
- Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
- На 0.65" большая диагональ экрана
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Смартфон на 2 года и 5 месяцев новее
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio P22
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Тонкие рамки – на 5.18% выше полезная площадь экрана
- Функция реверсивной зарядки
Причины выбрать Huawei Honor 9 Lite
- На 54% выше плотность пикселей (427 vs 278 PPI)
- На 17% выше максимальная яркость экрана (629 против 538 нит)
- Весит на 36 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
60
60
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
26
27
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
54
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
45
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
59
51
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
47
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.3 дюймов
|5.65 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|1080 x 2160 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|18:9
|Плотность пикселей
|278 точек на дюйм
|427 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.3%
|76.12%
|Цветовой охват sRGB
|94.4%
|-
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|Не обнаружено
|Время отклика
|25.4 мс
|29 мс
|Контрастность
|1444:1
|1529:1
Дизайн и корпус
|Высота
|159.1 мм
|151 мм
|Ширина
|74.1 мм
|71.9 мм
|Толщина
|9 мм
|7.6 мм
|Вес
|185 граммов
|149 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Изумрудно-зеленый, Полночный черный
|Сапфировый синий, Черный, Ледяной серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P22
|HiSilicon Kirin 659
|Макс. частота
|2000 МГц
|2360 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|12 нанометров
|16 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Mali-T830 MP2
|Частота GPU
|650 МГц
|600 МГц
|FLOPS
|~41 Гфлопс
|~41 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
135
Geekbench 5 (многоядерный)
495
AnTuTu Benchmark 8
96374
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|EMUI 10.1
|EMUI 9
|Размер системы из коробки
|9 ГБ
|9.3 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:20 ч.
|2:25 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4368 x 2912
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|3 (13 МП + 5 МП + 2 МП)
|2 (13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
|Особенности
|- Эффект "боке"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4160 x 3120
|Апертура
|f/2.0
|f/2
|Фокусное расстояние
|-
|28 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|6
|6
|Поддержка 5G
|-
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2020 года
|Декабрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Февраль 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.44 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.96 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Y6p более удачной покупкой.
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