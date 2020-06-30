Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 мая 2020 года Huawei Y6p с экраном 6.3" и чипом MediaTek Helio P22, против 6.3-дюймового Huawei Honor 9A, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.