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Huawei Y6p против Honor 9A

Хуавей Y6p
Huawei Y6p
VS
Хуавей Хонор 9А
Huawei Honor 9A

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 мая 2020 года Huawei Y6p с экраном 6.3" и чипом MediaTek Helio P22, против 6.3-дюймового Huawei Honor 9A, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Y6p
  • На 23% выше максимальная яркость экрана (560 против 454 нит)
  • Функция реверсивной зарядки
Причины выбрать Huawei Honor 9A
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (176 и 135 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Y6p и Huawei Honor 9A

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 278 точек на дюйм 278 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.3% 81.3%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Huawei Y6p +23%
560 нит
Honor 9A
454 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159.1 мм 159.1 мм
Ширина 74.1 мм 74.1 мм
Толщина 9 мм 9 мм
Вес 185 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Изумрудно-зеленый, Полночный черный Голубой, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Huawei Y6p
81.3%
Honor 9A
81.3%

Производительность

Тестируем Хуавей Y6p и Хуавей Хонор 9А в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22 MediaTek Helio P22
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320 PowerVR GE8320
Частота GPU - 680 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Huawei Y6p
135
Honor 9A +30%
176
Geekbench 5 (многоядерный)
Huawei Y6p
489
Honor 9A +89%
924
AnTuTu Benchmark 8
Huawei Y6p
95186
Honor 9A +2%
97187

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI EMUI 10.1 Magic UI 3.1
Размер системы из коробки 9 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:20 ч. 3:00 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Y6p vs Huawei Honor 9A
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4368 x 2912 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (13 МП + 5 MP + 2 MP) 3 (13 МП + 5 MP + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 6 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Май 2020 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Huawei Honor 9A. У него лучшие производительность и коммуникации.

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8 (30.8%)
18 (69.2%)
Всего проголосовало: 26

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

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денис 30 июня 2020 13:28
взаимозаменяемы ли дисплеи Хуавей Y6p и Хуавей Хонор 9А ?
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Евгений 16 сентября 2020 21:21
У Huawei Y6P фактически NFC есть, в сравнении отсутствует.
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Артём 26 сентября 2020 03:59
Хм, я сравнил эти телефоны, как по мне HUAWEI, немного лучше
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