Huawei Y6p против Y5 (2017)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 мая 2020 года Huawei Y6p с экраном 6.3" и чипом MediaTek Helio P22, против 5-дюймового Huawei Y5 (2017), который имеет процессор MediaTek MT6737 и вышел на 38 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Y6p
- Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
- На 1.3" большая диагональ экрана
- Тонкие рамки – на 14.52% выше полезная площадь экрана
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Более новая ОС: Android 10 против 6
- Смартфон на 3 года и 2 месяца новее
- Более энергоэффективный CPU
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Huawei Y5 (2017)
- Весит на 35 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
61
47
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
26
15
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
51
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
57
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
49
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei Y6p и Huawei Y5 (2017)
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.3 дюймов
|5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|720 x 1280 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|16:9
|Плотность пикселей
|278 точек на дюйм
|294 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.3%
|66.78%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|159.1 мм
|143.8 мм
|Ширина
|74.1 мм
|72 мм
|Толщина
|9 мм
|8.3 мм
|Вес
|185 граммов
|150 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Изумрудно-зеленый, Полночный черный
|Синий, Белый, Золотой, Серый, Розовое золото
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P22
|MediaTek MT6737
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|4
|Частота
|2000 МГц
|1400 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|28 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Mali-T720 MP2
|GPU-ядер
|-
|2
|Частота GPU
|-
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|733 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|64 ГБ
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
135
Geekbench 5 (многоядерный)
489
AnTuTu Benchmark 8
95186
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 6.0
|Оболочка UI
|EMUI 10.1
|EMUI 4.1
|Размер системы из коробки
|9 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Да
|Время полной зарядки
|2:20 ч.
|2:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4368 x 2912
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|3 (13 МП + 5 MP + 2 MP)
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
|- Эффект "боке"
|-
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.0
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Micro
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|6
|4
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2020 года
|Апрель 2017 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Май 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Y6p более удачной покупкой.
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