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Huawei Y6s против Honor 8X

Хуавей Y6s
Huawei Y6s
VS
Хуавей Хонор 8Х
Huawei Honor 8X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2020 года Huawei Y6s с экраном 6.09" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.5-дюймового Huawei Honor 8X, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Y6s
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
  • Весит на 25 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Honor 8X
  • Комплектуется на 730 мАч более емким аккумулятором – 3750 против 3020 мАч
  • Показывает на 52% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 40% выше плотность пикселей (396 vs 282 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 0.41" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • На 93% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (338 и 175 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Y6s и Huawei Honor 8X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.09 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 396 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 79.2% 84%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Huawei Y6s
404 нит
Honor 8X +6%
428 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156.3 мм 160.4 мм
Ширина 73.5 мм 76.6 мм
Толщина 8 мм 7.8 мм
Вес 150 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Huawei Y6s
79.2%
Honor 8X +6%
84%

Производительность

Тестируем Хуавей Y6s и Хуавей Хонор 8Х в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35 HiSilicon Kirin 710
Архитектура 8 ядер по 2.3 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320 Mali-G51 MP4
GPU-ядер 6 4
Частота GPU 250 МГц 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 800 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 400 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Huawei Y6s
175
Honor 8X +93%
338
Geekbench 5 (многоядерный)
Huawei Y6s
1022
Honor 8X +31%
1341
AnTuTu Benchmark 8
Huawei Y6s
110088
Honor 8X +52%
167537

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI EMUI 9.1 EMUI 9
Размер системы из коробки 6 ГБ 17 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3020 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:40 ч. 2:25 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Huawei Y6s
н/д
Honor 8X
11:24 ч.
Время просмотра видео
Huawei Y6s
н/д
Honor 8X
12:13 ч.
Время разговора (3G)
Huawei Y6s
н/д
Honor 8X
32:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Y6s vs Huawei Honor 8X
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 5160 x 3872
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (13 МП) 2 (20 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 2 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/1.8
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3266 x 2450 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние - 26 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 7 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Huawei Y6s
н/д
Honor 8X
67 дБ
Музыка
Huawei Y6s
н/д
Honor 8X
72 дБ
Звонок
Huawei Y6s
н/д
Honor 8X
81 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Январь 2020 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Март 2020 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.81 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.02 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка экран		 - Смартфон
- Адаптер питания (5В/2А)
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Huawei Honor 8X. У него лучшие дисплей, производительность, батарея, камера и коммуникации.

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