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Huawei Y6s против Honor 9X Lite

Хуавей Y6s
Huawei Y6s
VS
Хуавей Хонор 9Х Лайт
Huawei Honor 9X Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2020 года Huawei Y6s с экраном 6.09" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.5-дюймового Huawei Honor 9X Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Y6s
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Весит на 38 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Honor 9X Lite
  • Комплектуется на 730 мАч более емким аккумулятором – 3750 против 3020 мАч
  • Показывает на 51% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 40% выше плотность пикселей (396 vs 282 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 0.41" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1800 МГц
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • Тонкие рамки – на 5.2% выше полезная площадь экрана
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 344 и 174 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Huawei Y6s
vs
Honor 9X Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.09 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 396 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.2% 84.4%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94.1% 98.8%
ШИМ (PWM) 100 Гц Не обнаружено
Время отклика 43 мс 27 мс
Контрастность 1211:1 565:1
Максимальная яркость
Huawei Y6s
401 нит
Honor 9X Lite +5%
422 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 156.3 мм 160.4 мм
Ширина 73.5 мм 76.6 мм
Толщина 8 мм 8 мм
Вес 150 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный Изумрудный зеленый, Полночный черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Huawei Y6s
79.2%
Honor 9X Lite +7%
84.4%

Производительность

Тестируем Хуавей Y6s и Хуавей Хонор 9Х Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35 HiSilicon Kirin 710F
Макс. частота 2300 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 Mali-G51
Частота GPU 250 МГц 1000 МГц
FLOPS ~44.8 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 800 МГц 1800 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Huawei Y6s
174
Honor 9X Lite +98%
344
Geekbench 5 (многоядерный)
Huawei Y6s
1021
Honor 9X Lite +32%
1345
AnTuTu Benchmark 8
Huawei Y6s
111731
Honor 9X Lite +51%
168426

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 9
Оболочка UI EMUI 9.1 EMUI 9.1
Размер системы из коробки 6 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3020 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:40 ч. 1:36 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Y6s vs Huawei Honor 9X Lite
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 2 (48 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3266 x 2450 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 7 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Huawei Y6s +5%
83.4 дБ
Honor 9X Lite
79.6 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Январь 2020 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка экран		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 9X Lite более удачной покупкой.

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