Huawei Y6s против Y6 (2019)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2020 года Huawei Y6s с экраном 6.09" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.09-дюймового Huawei Y6 (2019), который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Y6s
- Показывает на 50% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- Процессор имеет на 4 ядра больше
- Смартфон на 10 месяцев новее
Причины выбрать Huawei Y6 (2019)
- Быстрая зарядка
- На 14% выше максимальная яркость экрана (461 против 404 нит)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
55
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
25
20
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
64
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
51
48
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
56
51
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
52
50
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei Y6s и Huawei Y6 (2019)
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.09 дюймов
|6.09 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|282 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|79.2%
|79.2%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|156.3 мм
|156.3 мм
|Ширина
|73.5 мм
|73.5 мм
|Толщина
|8 мм
|8 мм
|Вес
|150 граммов
|150 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Синий, Коричневый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P35
|MediaTek Helio A22
|Архитектура
|8 ядер по 2.3 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|4
|Частота
|2300 МГц
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|PowerVR GE8300
|GPU-ядер
|6
|-
|Частота GPU
|250 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|800 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
175
Geekbench 5 (многоядерный)
1022
AnTuTu Benchmark 8
Huawei Y6s +50%
110088
73171
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Android 9.0
|Оболочка UI
|EMUI 9.1
|EMUI 9
|Размер системы из коробки
|6 ГБ
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|3020 мАч
|3020 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:40 ч.
|2:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да, SuperCharge (50% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3266 x 2450
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|7
|6
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2020 года
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка экран
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Huawei Y6s, а если батарея – то Huawei Y6 (2019).
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