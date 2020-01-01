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Huawei Y6s против Y6 Pro (2019)

Хуавей Y6s
Huawei Y6s
VS
Хуавей У6 Про (2019)
Huawei Y6 Pro (2019)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2020 года Huawei Y6s с экраном 6.09" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.09-дюймового Huawei Y6 Pro (2019), который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Y6s
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Смартфон на 1 год новее
  • Процессор имеет на 4 ядра больше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Y6s и Huawei Y6 Pro (2019)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.09 дюймов 6.09 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.2% 79.52%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Huawei Y6s
404 нит
Y6 Pro (2019)
404 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156.3 мм 156.2 мм
Ширина 73.5 мм 73.5 мм
Толщина 8 мм 8 мм
Вес 150 граммов 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный Синий, Черный, Золотой, Кожаная спинка
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Huawei Y6s
79.2%
Y6 Pro (2019)
79.52%

Производительность

Тестируем Хуавей Y6s и Хуавей У6 Про (2019) в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35 MediaTek Helio A22
Архитектура 8 ядер по 2.3 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 4
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320 PowerVR GE8300
GPU-ядер 6 -
Частота GPU 250 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 800 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Huawei Y6s
110088
Y6 Pro (2019)
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 9.0
Оболочка UI EMUI 9.1 EMUI 9
Размер системы из коробки 6 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3020 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 10 Вт -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:40 ч. 3:15 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Y6s vs Huawei Y6 Pro (2019)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3266 x 2450 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 7 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Январь 2020 года Январь 2019 года
Дата начала продаж Март 2020 года Февраль 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка экран		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Huawei Y6s. У него лучшие дисплей, производительность, камера и коммуникации.

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