Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2020 года Huawei Y6s с экраном 6.09" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.09-дюймового Huawei Y6 Pro (2019), который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.