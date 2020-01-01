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Huawei Y7 (2019) против Honor 7A Prime

Хуавей У7 (2019)
Huawei Y7 (2019)
VS
Хуавей Хонор 7А Прайм
Huawei Honor 7A Prime

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 января 2018 года Huawei Y7 (2019) с экраном 6.26" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 5.45-дюймового Huawei Honor 7A Prime, который имеет процессор MediaTek MT6739 и вышел на 31 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Y7 (2019)
  • На 0.81" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 980 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3020 мАч
  • На 41% выше максимальная яркость экрана (556 против 394 нит)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Более энергоэффективный CPU
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
  • Тонкие рамки – на 6.24% выше полезная площадь экрана
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
Причины выбрать Huawei Honor 7A Prime
  • Смартфон на 2 года и 7 месяцев новее
  • На 10% выше плотность пикселей (295 vs 269 PPI)
  • Весит на 26 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Y7 (2019) и Huawei Honor 7A Prime

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.26 дюймов 5.45 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9 18:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.28% 74.04%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Y7 (2019) +41%
556 нит
Honor 7A Prime
394 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.9 мм 146.5 мм
Ширина 76.9 мм 70.9 мм
Толщина 8.1 мм 8.3 мм
Вес 168 граммов 142 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Синий, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Y7 (2019) +8%
80.28%
Honor 7A Prime
74.04%

Производительность

Тестируем Хуавей У7 (2019) и Хуавей Хонор 7А Прайм в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450 MediaTek MT6739
Архитектура 8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра Cortex-A53 по 1.5 ГГц
CPU ядер 8 4
Частота 1800 МГц 1500 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 506 PowerVR GE8100
Частота GPU 650 МГц 570 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 667 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Y7 (2019) +12%
809
Honor 7A Prime
724
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Y7 (2019) +63%
3885
Honor 7A Prime
2378
AnTuTu Benchmark 7
Y7 (2019) +73%
74074
Honor 7A Prime
42791

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 8.1
Оболочка UI EMUI 8.2 EMUI 8.1
Размер системы из коробки 11.2 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:39 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Y7 (2019) vs Huawei Honor 7A Prime
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 2592 x 1944
Апертура f/2 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 6 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Январь 2018 года Июль 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2019 года Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.3 Вт/кг 0.36 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.55 Вт/кг 1.01 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Черный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и корпус - выбирайте Huawei Honor 7A Prime, а если производительность и батарея – то Huawei Y7 (2019).

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