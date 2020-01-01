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Huawei Y7 (2019) против Honor 8A

Хуавей У7 (2019)
Huawei Y7 (2019)
VS
Хуавей Хонор 8А
Huawei Honor 8A

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 января 2018 года Huawei Y7 (2019) с экраном 6.26" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.09-дюймового Huawei Honor 8A, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Y7 (2019)
  • Комплектуется на 980 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3020 мАч
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
Причины выбрать Huawei Honor 8A
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Более новая ОС: Android 9 против 8.1
  • Смартфон на 1 год новее
  • Более энергоэффективный CPU
  • Весит на 18 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Y7 (2019) и Huawei Honor 8A

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.26 дюймов 6.09 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9 19.5:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.28% 79.52%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Y7 (2019)
556 нит
Honor 8A
556 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.9 мм 156.2 мм
Ширина 76.9 мм 73.5 мм
Толщина 8.1 мм 8 мм
Вес 168 граммов 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Y7 (2019) +1%
80.28%
Honor 8A
79.52%

Производительность

Тестируем Хуавей У7 (2019) и Хуавей Хонор 8А в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450 MediaTek Helio P35
Архитектура 8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 506 PowerVR GE8320
Частота GPU 650 МГц 680 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Y7 (2019)
н/д
Honor 8A
177
Geekbench 5 (многоядерный)
Y7 (2019)
н/д
Honor 8A
912
AnTuTu Benchmark 8
Y7 (2019)
н/д
Honor 8A
110134

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 9.0
Оболочка UI EMUI 8.2 EMUI 9
Размер системы из коробки 11.2 ГБ 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 10 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:10 ч. 3:00 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Y7 (2019) vs Huawei Honor 8A
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура f/2 f/2.0
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 6 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Январь 2018 года Январь 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2019 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.3 Вт/кг 0.154 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.55 Вт/кг 0.63 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Черный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, коммуникации и корпус - выбирайте Huawei Honor 8A, а если батарея – то Huawei Y7 (2019).

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3 (33.3%)
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