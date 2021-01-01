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Huawei Y7 (2019) против Honor 9C

Хуавей У7 (2019)
Huawei Y7 (2019)
VS
Хуавей Хонор 9С
Huawei Honor 9C

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 января 2018 года Huawei Y7 (2019) с экраном 6.26" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.39-дюймового Huawei Honor 9C, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710A и вышел на 29 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Y7 (2019)
  • На 21% выше максимальная яркость экрана (544 против 450 нит)
Причины выбрать Huawei Honor 9C
  • На 45% выше плотность пикселей (391 vs 269 PPI)
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более новая ОС: Android 10 против 8.1
  • Смартфон на 2 года и 5 месяцев новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Y7 (2019)
vs
Honor 9C

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.26 дюймов 6.39 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9 19.5:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.28% 82.4%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 34.4 мс -
Контрастность 1116:1 -
Максимальная яркость
Y7 (2019) +21%
544 нит
Honor 9C
450 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.9 мм 159.8 мм
Ширина 76.9 мм 76.1 мм
Толщина 8.1 мм 8.1 мм
Вес 168 граммов 176 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Голубой, Полночный Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Y7 (2019)
80.28%
Honor 9C +3%
82.4%

Производительность

Тестируем Хуавей У7 (2019) и Хуавей Хонор 9С в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450 HiSilicon Kirin 710A
Макс. частота 1800 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 506 Mali-G51
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Y7 (2019)
н/д
Honor 9C
334
Geekbench 5 (многоядерный)
Y7 (2019)
н/д
Honor 9C
1420
AnTuTu Benchmark 8
Y7 (2019)
н/д
Honor 9C
159634

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 10
Оболочка UI EMUI 8.2 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 11.2 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Y7 (2019) vs Huawei Honor 9C
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура f/2 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Y7 (2019)
87.1 дБ
Honor 9C
н/д

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Январь 2018 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2019 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.3 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.55 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель microUSB
- Адаптер питания (10 Вт)
- Скрепка для извлеченя SIM
- Руководство пользователя
- Защитная пленка
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 9C более удачной покупкой.

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