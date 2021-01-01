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Huawei Y7 (2019) против Honor 9S

Хуавей У7 (2019)
VS
Хуавей Хонор 9S
Huawei Y7 (2019)
Huawei Honor 9S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 января 2018 года Huawei Y7 (2019) с экраном 6.26" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 5.45-дюймового Huawei Honor 9S, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 29 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Y7 (2019)
  • На 0.81" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 980 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3020 мАч
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
  • Тонкие рамки – на 6.48% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Huawei Honor 9S
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более новая ОС: Android 10 против 8.1
  • Смартфон на 2 года и 5 месяцев новее
  • На 10% выше плотность пикселей (295 vs 269 PPI)
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio P22
  • Весит на 24 грамма меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Y7 (2019)
vs
Honor 9S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.26 дюймов 5.45 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9 18:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.28% 73.8%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 34.4 мс -
Контрастность 1116:1 -
Максимальная яркость
Y7 (2019)
540 нит
Honor 9S
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.9 мм 146.5 мм
Ширина 76.9 мм 70.9 мм
Толщина 8.1 мм 8.4 мм
Вес 168 граммов 144 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Y7 (2019) +9%
80.28%
Honor 9S
73.8%

Производительность

Тестируем Хуавей У7 (2019) и Хуавей Хонор 9S в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450 MediaTek Helio P22
Макс. частота 1800 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 506 PowerVR GE8320
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Y7 (2019)
н/д
Honor 9S
171
Geekbench 5 (многоядерный)
Y7 (2019)
н/д
Honor 9S
909
AnTuTu Benchmark 7
Y7 (2019)
72484
Honor 9S +6%
76858
AnTuTu Benchmark 8
Y7 (2019)
н/д
Honor 9S
88287
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 10
Оболочка UI EMUI 8.2 Magic UI 3.1
Размер системы из коробки 11.2 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 10 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:10 ч. 1:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Y7 (2019) vs Huawei Honor 9S
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 2560 x 1960
Апертура f/2 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Y7 (2019)
86.7 дБ
Honor 9S
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Январь 2018 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2019 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.3 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.55 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 9S более удачной покупкой.

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