Главная > Сравнение смартфонов > Y7 (2019) vs P Smart 2021 – что лучше выбрать?

Huawei Y7 (2019) против P Smart 2021

Хуавей У7 (2019)
VS
Хуавей П Смарт 2021
Huawei Y7 (2019)
Huawei P Smart 2021

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 января 2018 года Huawei Y7 (2019) с экраном 6.26" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.67-дюймового Huawei P Smart 2021, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710A и вышел на 33 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Y7 (2019)
  • На 23% выше максимальная яркость экрана (539 против 439 нит)
  • Весит на 38 граммов меньше
Причины выбрать Huawei P Smart 2021
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • На 47% выше плотность пикселей (395 vs 269 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Быстрая зарядка мощностью 22.5 Ватт
  • На 0.41" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Более новая ОС: Android 10 против 8.1
  • Смартфон на 2 года и 9 месяцев новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Y7 (2019)
vs
P Smart 2021

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6.26 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.28% 84.3%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93% 99.4%
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 34.4 мс 30.8 мс
Контрастность 1116:1 1034:1
Максимальная яркость
Y7 (2019) +23%
539 нит
P Smart 2021
439 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158.9 мм 165.7 мм
Ширина 76.9 мм 76.9 мм
Толщина 8.1 мм 9.3 мм
Вес 168 граммов 206 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Ярко-зеленый, Полночный черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Y7 (2019)
80.28%
P Smart 2021 +5%
84.3%

Производительность

Тестируем Хуавей У7 (2019) и Хуавей П Смарт 2021 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450 HiSilicon Kirin 710A
Макс. частота 1800 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 506 Mali-G51
Частота GPU 650 МГц 1000 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс ~83.2 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 2133 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Y7 (2019)
н/д
P Smart 2021
1316
AnTuTu Benchmark 7
Y7 (2019)
73102
P Smart 2021 +82%
133225
AnTuTu Benchmark 8
Y7 (2019)
н/д
P Smart 2021
167029
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 10
Оболочка UI EMUI 8.2 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 11.2 ГБ 19 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (42% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:10 ч. 1:42 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Y7 (2019)
н/д
P Smart 2021
15:12 ч.
Время просмотра видео
Y7 (2019)
н/д
P Smart 2021
15:19 ч.
Время разговора (3G)
Y7 (2019)
н/д
P Smart 2021
41:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Y7 (2019) vs Huawei P Smart 2021
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет -
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура f/2 f/2.0
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Y7 (2019)
86.7 дБ
P Smart 2021 +5%
91 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Январь 2018 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2019 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.3 Вт/кг 0.85 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.55 Вт/кг 1.15 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P Smart 2021 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Huawei P30 Lite vs Y7 (2019)
2. Samsung Galaxy A20 vs Huawei Y7 (2019)
3. Xiaomi Redmi Note 8 vs Huawei Y7 (2019)
4. Huawei P20 Lite vs Y7 (2019)
5. Huawei P Smart 2020 vs Y7 (2019)
6. Samsung Galaxy A51 vs Huawei P Smart 2021
7. Samsung Galaxy A31 vs Huawei P Smart 2021
8. Xiaomi Redmi Note 9 vs Huawei P Smart 2021
9. Oppo A53 vs Huawei P Smart 2021
10. Huawei Honor 10 vs P Smart 2021

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры