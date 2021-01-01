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Huawei Y7 (2019) против P20 Lite

Хуавей У7 (2019)
VS
Хуавей П20 Лайт
Huawei Y7 (2019)
Huawei P20 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 января 2018 года Huawei Y7 (2019) с экраном 6.26" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 5.84-дюймового Huawei P20 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Y7 (2019)
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • На 0.42" большая диагональ экрана
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (540 против 475 нит)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 450
Причины выбрать Huawei P20 Lite
  • На 61% выше плотность пикселей (432 vs 269 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Более новая ОС: Android 9 против 8.1
  • Весит на 23 грамма меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.7 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Y7 (2019)
vs
P20 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.26 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9 18.9:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.28% 80.72%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93% 98.8%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 34.4 мс -
Контрастность 1116:1 1035:1
Максимальная яркость
Y7 (2019) +14%
540 нит
P20 Lite
475 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158.9 мм 148.6 мм
Ширина 76.9 мм 71.2 мм
Толщина 8.1 мм 7.4 мм
Вес 168 граммов 145 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Синий, Черный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Y7 (2019)
80.28%
P20 Lite +1%
80.72%

Производительность

Тестируем Хуавей У7 (2019) и Хуавей П20 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450 HiSilicon Kirin 659
Макс. частота 1800 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 16 нанометров
Графика Adreno 506 Mali-T830 MP2
Частота GPU 650 МГц 900 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Y7 (2019)
793
P20 Lite +18%
933
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Y7 (2019) +5%
3796
P20 Lite
3628
AnTuTu Benchmark 7
Y7 (2019)
72484
P20 Lite +3%
74536
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Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI EMUI 8.2 EMUI 9.0
Размер системы из коробки 11.2 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:10 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Y7 (2019)
н/д
P20 Lite
11:09 ч.
Время просмотра видео
Y7 (2019)
н/д
P20 Lite
9:44 ч.
Время разговора (3G)
Y7 (2019)
н/д
P20 Lite
16:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Y7 (2019) vs Huawei P20 Lite
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 2 (16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура f/2 f/2.0
Фокусное расстояние - 28 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Y7 (2019) +3%
86.7 дБ
P20 Lite
84.1 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Январь 2018 года Март 2018 года
Дата начала продаж Февраль 2019 года Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.3 Вт/кг 0.75 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.55 Вт/кг 1.21 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P20 Lite более удачной покупкой.

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