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Huawei Y7 Prime (2019) против Honor 9

Хуавей У7 Прайм (2019)
VS
Хуавей Хонор 9
Huawei Y7 Prime (2019)
Huawei Honor 9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 января 2019 года Huawei Y7 Prime (2019) с экраном 6.26" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 5.1-дюймового Huawei Honor 9, который имеет процессор HiSilicon Kirin 960 и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Y7 Prime (2019)
  • На 1.16" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3200 мАч
  • Тонкие рамки – на 9.76% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 450
Причины выбрать Huawei Honor 9
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 59% выше плотность пикселей (428 vs 269 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • На 31% выше максимальная яркость экрана (519 против 396 нит)
  • Использует более быструю память LPDDR4 1866 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Более новая ОС: Android 9 против 8.1
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Y7 Prime (2019)
vs
Honor 9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.26 дюймов 5.1 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 19:9 16:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 428 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 80% 70.24%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 32.8 мс
Контрастность - 1310:1
Максимальная яркость
Y7 Prime (2019)
396 нит
Honor 9 +31%
519 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.9 мм 147.3 мм
Ширина 76.9 мм 70.9 мм
Толщина 8.1 мм 7.4 мм
Вес 168 граммов 155 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Синий, Черный, Золотой, Серый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Y7 Prime (2019) +14%
80%
Honor 9
70.24%

Производительность

Тестируем Хуавей У7 Прайм (2019) и Хуавей Хонор 9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450 HiSilicon Kirin 960
Макс. частота 1800 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 14 нанометров 16 нанометров
Графика Adreno 506 Mali-G71 MP8
Частота GPU 650 МГц 1037 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс ~282 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Y7 Prime (2019)
73554
Honor 9 +95%
143670
AnTuTu Benchmark 8
Y7 Prime (2019)
86997
Honor 9 +128%
198567
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI EMUI 8.2 EMUI 9.1
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3200 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, SuperCharge (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:20 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Y7 Prime (2019)
н/д
Honor 9
11:28 ч.
Время просмотра видео
Y7 Prime (2019)
н/д
Honor 9
9:37 ч.
Время разговора (3G)
Y7 Prime (2019)
н/д
Honor 9
21:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Y7 Prime (2019) vs Huawei Honor 9
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 5160 x 3872
Зум Цифровой Цифровой (без потери качества), 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 20 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Монохромный объектив - - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура f/2 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Y7 Prime (2019)
н/д
Honor 9
85.3 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Январь 2019 года Июнь 2017 года
Дата начала продаж Февраль 2019 года Июль 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.26 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.26 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Черный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Magic Sound
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 9 более удачной покупкой.

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Мнение пользователей

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