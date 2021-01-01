Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 января 2019 года Huawei Y7 Prime (2019) с экраном 6.26" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 5.65-дюймового Huawei Honor 9 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.