Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 декабря 2018 года Huawei Y7 Pro (2019) с экраном 6.26" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.09-дюймового Huawei Y6 (2019), который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.