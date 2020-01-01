Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 декабря 2018 года Huawei Y7 Pro (2019) с экраном 6.26" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.26-дюймового Huawei Y7 (2019), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.