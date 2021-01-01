Huawei Y7a против Honor 9X Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 октября 2020 года Huawei Y7a с экраном 6.67" и чипом HiSilicon Kirin 710A, против 6.59-дюймового Huawei Honor 9X Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 810 и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Y7a
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- На 14% лучшая автономность (119 vs 104 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Быстрая зарядка мощностью 22.5 Ватт
- Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
Причины выбрать Huawei Honor 9X Pro
- Показывает на 85% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Более энергоэффективный CPU – Kirin 810
- Возможность записи 4K-видео
- На 15% выше максимальная яркость экрана (517 против 450 нит)
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
- На 94% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 597 и 308 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
66
62
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
38
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
82
72
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
59
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
69
68
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
61
63
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|TFT LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.67 дюймов
|6.59 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|394 точек на дюйм
|391 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.3%
|84.7%
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.1%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|-
|34.8 мс
|Контрастность
|-
|1655:1
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|165.7 мм
|163.1 мм
|Ширина
|76.9 мм
|77.2 мм
|Толщина
|9.3 мм
|8.8 мм
|Вес
|206 граммов
|206 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Зеленый, Золотой, Черный
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710A
|HiSilicon Kirin 810
|Макс. частота
|2000 МГц
|2270 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A73
|- 6 ядер по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|14 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G51
|Mali-G52 MP6
|Частота GPU
|1000 МГц
|820 МГц
|FLOPS
|~83.2 Гфлопс
|~551 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
308
Honor 9X Pro +94%
597
Geekbench 5 (многоядерный)
1326
Honor 9X Pro +44%
1910
AnTuTu Benchmark 8
170326
Honor 9X Pro +85%
314365
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|EMUI 10.1
|EMUI 10
|Размер системы из коробки
|-
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (42% за 30 минут)
|Нет
|Время полной зарядки
|1:42 ч.
|2:25 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Huawei Y7a +6%
15:12 ч.
14:23 ч.
Время просмотра видео
Huawei Y7a +13%
15:19 ч.
13:48 ч.
Время разговора (3G)
Huawei Y7a +24%
41:13 ч.
33:12 ч.
Рейтинг самых автономных смартфонов (#47 и #116)
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2020 года
|Июль 2019 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (22.5 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность - выбирайте Huawei Honor 9X Pro, а если дисплей, автономность и корпус – то Huawei Y7a.
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