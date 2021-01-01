Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 октября 2020 года Huawei Y7a с экраном 6.67" и чипом HiSilicon Kirin 710A, против 6.4-дюймового Huawei Nova 7i, который имеет процессор HiSilicon Kirin 810 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.