Huawei Y8p против Honor 20
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 мая 2020 года Huawei Y8p с экраном 6.3" и чипом HiSilicon Kirin 710F, против 6.26-дюймового Huawei Honor 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Y8p
- На 22% выше максимальная яркость экрана (560 против 458 нит)
- Смартфон на 1 год новее
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Honor 20
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Быстрая зарядка мощностью 22.5 Ватт
- Возможность записи 4K-видео
- Более энергоэффективный CPU
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
- В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (691 и 335 баллов)
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
72
64
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
41
73
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
79
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
69
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
81
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
65
71
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei Y8p и Huawei Honor 20
Экран
|Тип
|OLED
|IPS LCD
|Размер
|6.3 дюймов
|6.26 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|418 точек на дюйм
|412 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.2%
|84.2%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|157.4 мм
|154.25 мм
|Ширина
|73.2 мм
|74 мм
|Толщина
|7.7 мм
|7.9 мм
|Вес
|163 грамма
|174 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Cветло-голубой, Полночный черный, Изумрудно-зеленый
|Синий, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710F
|HiSilicon Kirin 980
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
|2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2600 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G51 MP4
|Mali-G76 MP10
|GPU-ядер
|4
|10
|Частота GPU
|-
|750 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1833 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
335
Honor 20 +106%
691
Geekbench 5 (многоядерный)
1359
Honor 20 +77%
2399
AnTuTu Benchmark 8
187134
Honor 20 +103%
379342
Таблица Android-смартфонов в AnTuTu (#227 и #91)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|EMUI 10.1
|Magic 3.1
|Размер системы из коробки
|-
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3750 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|1:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:25 ч.
Время просмотра видео
14:14 ч.
Время разговора (3G)
32:20 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|117°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
|4 (48 МП + 16 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|25 мм
|Размер пикселя
|-
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|12
|21
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Голос
69.1 дБ
Музыка
73.3 дБ
Звонок
87.9 дБ
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2020 года
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Июнь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.84 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.29 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Защитный чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка
- Переходник Type-C – 3,5 мм для наушников
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 20 более удачной покупкой.
Опрос
3 (42.9%)
4 (57.1%)
Всего проголосовало: 7
Сравнения с конкурентами
- Xiaomi Redmi Note 8 Pro vs Huawei Y8p
- Huawei P30 vs Huawei Y8p
- Huawei Nova 5T vs Huawei Y8p
- Huawei Honor 9C vs Huawei Y8p
- Oppo Realme 6i vs Huawei Y8p
- Xiaomi Mi 9T vs Huawei Honor 20
- Apple iPhone 11 vs Huawei Honor 20
- Apple iPhone XR vs Huawei Honor 20
- Huawei Nova 5T vs Huawei Honor 20
- Huawei P40 Lite vs Huawei Honor 20