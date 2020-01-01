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Huawei Y8p против Honor 9X Pro

Хуавей 8p
Huawei Y8p
VS
Хуавей Хонор 9Х Про
Huawei Honor 9X Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 мая 2020 года Huawei Y8p с экраном 6.3" и чипом HiSilicon Kirin 710F, против 6.59-дюймового Huawei Honor 9X Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 810 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Y8p
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 8% выше максимальная яркость экрана (560 против 517 нит)
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 10 месяцев новее
  • Весит на 43 грамма меньше
Причины выбрать Huawei Honor 9X Pro
  • Показывает на 68% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU
  • На 79% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (601 и 335 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Y8p и Huawei Honor 9X Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 6.59 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 418 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.2% 84.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Huawei Y8p +8%
560 нит
Honor 9X Pro
517 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 157.4 мм 163.1 мм
Ширина 73.2 мм 77.2 мм
Толщина 7.7 мм 8.8 мм
Вес 163 грамма 206 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Cветло-голубой, Полночный черный, Изумрудно-зеленый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Huawei Y8p
83.2%
Honor 9X Pro +2%
84.7%

Производительность

Тестируем Хуавей 8p и Хуавей Хонор 9Х Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710F HiSilicon Kirin 810
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53) 2 ядра по 2.27 ГГц (Cortex-A76), 6 ядра по 1.88 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2270 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G51 MP4 Mali-G52 MP6
GPU-ядер 4 6
Частота GPU - 820 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Huawei Y8p
335
Honor 9X Pro +79%
601
Geekbench 5 (многоядерный)
Huawei Y8p
1359
Honor 9X Pro +41%
1910
AnTuTu Benchmark 8
Huawei Y8p
187134
Honor 9X Pro +68%
313972

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 10.1 EMUI 10
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:25 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Huawei Y8p
н/д
Honor 9X Pro
14:23 ч.
Время просмотра видео
Huawei Y8p
н/д
Honor 9X Pro
13:48 ч.
Время разговора (3G)
Huawei Y8p
н/д
Honor 9X Pro
33:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Y8p vs Huawei Honor 9X Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP) 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.2
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Май 2020 года Июль 2019 года
Дата начала продаж Май 2020 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Защитный чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и батарея - выбирайте Huawei Honor 9X Pro, а если дисплей, коммуникации и корпус – то Huawei Y8p.

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