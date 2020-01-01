Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 18 мая 2020 года Huawei Y8p с экраном 6.3" и чипом HiSilicon Kirin 710F, против 6.63-дюймового Huawei Honor X10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 820. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.