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Huawei Y9 (2019) против Apple iPhone XS Max

Хуавей У9 (2019)
VS
Эпл Айфон ХС Макс
Huawei Y9 (2019)
Apple iPhone XS Max

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2018 года Huawei Y9 (2019) с экраном 6.5" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 6.5-дюймового Apple iPhone XS Max, который имеет процессор Apple A12 Bionic. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Y9 (2019)
  • Комплектуется на 826 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3174 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 400 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Весит на 35 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone XS Max
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 47% выше максимальная яркость экрана (651 против 442 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
  • Возможность записи 4K-видео
  • Использует более быструю память LPDDR4X
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A12 Bionic
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Y9 (2019)
vs
iPhone XS Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1242 x 2688 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.4:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм 456 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.8% 85.41%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.8%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 11.2 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Y9 (2019)
442 нит
iPhone XS Max +47%
651 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 162.4 мм 157.5 мм
Ширина 77.1 мм 77.4 мм
Толщина 8.1 мм 7.7 мм
Вес 173 грамма 208 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Фиолетовый Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Y9 (2019)
82.8%
iPhone XS Max +3%
85.41%

Производительность

Тестируем Хуавей У9 (2019) и Эпл Айфон ХС Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710 Apple A12 Bionic
Макс. частота 2200 МГц 2490 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G51 Apple A12 Bionic GPU
Частота GPU 650 МГц 1100 МГц
FLOPS ~225 Гфлопс ~560 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Y9 (2019)
351
iPhone XS Max +115%
756
Geekbench 5 (многоядерный)
Y9 (2019)
1339
iPhone XS Max +51%
2027
AnTuTu Benchmark 7
Y9 (2019)
136333
iPhone XS Max +123%
304281
AnTuTu Benchmark 8
Y9 (2019)
168610
iPhone XS Max +135%
396012
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 iOS 12 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI EMUI 8.2 -
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3174 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:40 ч. 03:29 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Y9 (2019)
н/д
iPhone XS Max
11:06 ч.
Время просмотра видео
Y9 (2019)
н/д
iPhone XS Max
13:43 ч.
Время разговора (3G)
Y9 (2019)
н/д
iPhone XS Max
16:08 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Y9 (2019) vs Apple iPhone XS Max
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.5", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone XS Max от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3088 x 2316
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Y9 (2019)
н/д
iPhone XS Max
77.2 дБ

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Сентябрь 2018 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.76 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.12 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Адаптер питания
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone XS Max более удачной покупкой.

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