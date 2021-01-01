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Huawei Y9 (2019) против Honor 10

Хуавей У9 (2019)
VS
Хуавей Хонор 10
Huawei Y9 (2019)
Huawei Honor 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2018 года Huawei Y9 (2019) с экраном 6.5" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 5.84-дюймового Huawei Honor 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Y9 (2019)
  • На 0.66" большая диагональ экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 400 ГБ
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3400 мАч
Причины выбрать Huawei Honor 10
  • Быстрая зарядка мощностью 22.5 Ватт
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Более новая ОС: Android 10 против 8.1
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1833 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 13% выше максимальная яркость экрана (499 против 442 нит)
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Y9 (2019)
vs
Honor 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.9:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 82.8% 79.9%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Контрастность - 1423:1
Максимальная яркость
Y9 (2019)
442 нит
Honor 10 +13%
499 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 162.4 мм 149.6 мм
Ширина 77.1 мм 71.2 мм
Толщина 8.1 мм 7.7 мм
Вес 173 грамма 153 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Фиолетовый Синий, Черный, Белый, Серый, Фиолетовый, Twilight
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Y9 (2019) +4%
82.8%
Honor 10
79.9%

Производительность

Тестируем Хуавей У9 (2019) и Хуавей Хонор 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710 HiSilicon Kirin 970
Макс. частота 2200 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73
Размер транзистора 12 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G51 Mali G72 MP12
Частота GPU 650 МГц 767 МГц
FLOPS ~225 Гфлопс ~347 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Y9 (2019) +1%
351
Honor 10
347
Geekbench 5 (многоядерный)
Y9 (2019)
1339
Honor 10 +13%
1510
AnTuTu Benchmark 7
Y9 (2019)
136333
Honor 10 +54%
209874
AnTuTu Benchmark 8
Y9 (2019) +6%
168610
Honor 10
159477
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 8.1 (С обновлением до Android 10.0)
Оболочка UI EMUI 8.2 EMUI 9.1
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 2:40 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Y9 (2019)
н/д
Honor 10
11:50 ч.
Время просмотра видео
Y9 (2019)
н/д
Honor 10
11:37 ч.
Время разговора (3G)
Y9 (2019)
н/д
Honor 10
21:14 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Y9 (2019) vs Huawei Honor 10
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 2 (16 МП + 24 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 5760 x 4312
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Y9 (2019)
н/д
Honor 10
84.2 дБ

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Сентябрь 2018 года Апрель 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.76 Вт/кг 0.79 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.12 Вт/кг 1.15 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер Super Charger (5В/4.5A)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, автономность, камера и звук - выбирайте Huawei Honor 10, а если коммуникации – то Huawei Y9 (2019).

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