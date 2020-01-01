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Huawei Y9 (2019) против Mate 20 Lite

Хуавей У9 (2019)
Huawei Y9 (2019)
VS
Хуавей Мейт 20 Лайт
Huawei Mate 20 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2018 года Huawei Y9 (2019) с экраном 6.5" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 6.3-дюймового Huawei Mate 20 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Y9 (2019)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
Причины выбрать Huawei Mate 20 Lite
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Более новая ОС: Android 10 против 8.1
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Y9 (2019) и Huawei Mate 20 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.8% 82%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Y9 (2019)
454 нит
Mate 20 Lite +2%
461 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.4 мм 158.3 мм
Ширина 77.1 мм 75.3 мм
Толщина 8.1 мм 7.6 мм
Вес 173 грамма 172 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Фиолетовый Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Y9 (2019) +1%
82.8%
Mate 20 Lite
82%

Производительность

Тестируем Хуавей У9 (2019) и Хуавей Мейт 20 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710 HiSilicon Kirin 710
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4 Mali-G51 MP4
GPU-ядер 4 4
Частота GPU 650 МГц 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Y9 (2019) +5%
357
Mate 20 Lite
339
Geekbench 5 (многоядерный)
Y9 (2019) +4%
1359
Mate 20 Lite
1305
AnTuTu Benchmark 8
Y9 (2019) +16%
193689
Mate 20 Lite
166766

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 8.2 EMUI 10
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:40 ч. 1:40 ч.
Быстрая зарядка Нет Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Y9 (2019)
н/д
Mate 20 Lite
13:36 ч.
Время просмотра видео
Y9 (2019)
н/д
Mate 20 Lite
12:48 ч.
Время разговора (3G)
Y9 (2019)
н/д
Mate 20 Lite
24:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Y9 (2019) vs Huawei Mate 20 Lite
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 5160 x 3872
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP) 2 (20 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 5632 x 4224
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние - 26 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Y9 (2019)
н/д
Mate 20 Lite
67 дБ
Музыка
Y9 (2019)
н/д
Mate 20 Lite
70 дБ
Звонок
Y9 (2019)
н/д
Mate 20 Lite
84 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2018 года Август 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.76 Вт/кг 0.46 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.12 Вт/кг 1.13 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Защитный чехол

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Huawei Mate 20 Lite. У него лучшие производительность, программное обеспечение, батарея, камера и корпус.

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