Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2018 года Huawei Y9 (2019) с экраном 6.5" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 6.26-дюймового Huawei Y7 Pro (2019), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.