Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 мая 2019 года Huawei Y9 Prime (2019) с экраном 6.59" и чипом HiSilicon Kirin 710F, против 6.62-дюймового Huawei Mate 30, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.