Главная > Сравнение смартфонов > Huawei Y9s vs Honor 10 – что лучше выбрать?

Huawei Y9s против Honor 10

Хуавей Y9s
Huawei Y9s
VS
Хуавей Хонор 10
Huawei Honor 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 ноября 2019 года Huawei Y9s с экраном 6.59" и чипом HiSilicon Kirin 710F, против 5.84-дюймового Huawei Honor 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Y9s
  • На 0.75" большая диагональ экрана
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3400 мАч
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
Причины выбрать Huawei Honor 10
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 22.5 Ватт
  • Показывает на 32% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • На 10% выше плотность пикселей (432 vs 391 PPI)
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Y9s и Huawei Honor 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD IPS LCD
Размер 6.59 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.9:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.7% 79.9%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Huawei Y9s
500 нит
Honor 10 +2%
510 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 163.1 мм 149.6 мм
Ширина 77.2 мм 71.2 мм
Толщина 8.8 мм 7.7 мм
Вес 206 граммов 153 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки - Металл
Доступные цвета Светло-голубой, Полночный черный Синий, Черный, Белый, Серый, Фиолетовый, Twilight
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Huawei Y9s +6%
84.7%
Honor 10
79.9%

Производительность

Тестируем Хуавей Y9s и Хуавей Хонор 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710F HiSilicon Kirin 970
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2360 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G51 MP4 Mali-G72 MP12
GPU-ядер 4 12
Частота GPU 650 МГц 767 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Huawei Y9s
335
Honor 10 +6%
355
Geekbench 5 (многоядерный)
Huawei Y9s
1392
Honor 10 +11%
1540
AnTuTu Benchmark 8
Huawei Y9s
169537
Honor 10 +32%
223085

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI EMUI 9.1 EMUI 9.1
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:45 ч. 2:15 ч.
Быстрая зарядка Нет Да (50% за 45 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Huawei Y9s
н/д
Honor 10
11:50 ч.
Время просмотра видео
Huawei Y9s
н/д
Honor 10
11:37 ч.
Время разговора (3G)
Huawei Y9s
н/д
Honor 10
21:14 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Y9s vs Huawei Honor 10
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP) 2 (16 МП + 24 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.6 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
-
Монохромный объектив - - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 5760 x 4312
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.9 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 12 18

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Huawei Y9s
н/д
Honor 10
69 дБ
Музыка
Huawei Y9s
н/д
Honor 10
72 дБ
Звонок
Huawei Y9s
н/д
Honor 10
87 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Ноябрь 2019 года Апрель 2018 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг 0.79 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.15 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (10 Вт)
- Руководство пользователя
- Наушники
- Чехол
- Скрепка для извлеченя SIM
- Защитная пленка		 - Смартфон
- Адаптер Super Charger (5В/4.5A)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Пленка на экран

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера и корпус - выбирайте Huawei Y9s, а если производительность, батарея, коммуникации и звук – то Huawei Honor 10.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях