Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 ноября 2019 года Huawei Y9s с экраном 6.59" и чипом HiSilicon Kirin 710F, против 5.84-дюймового Huawei Honor 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.