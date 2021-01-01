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Huawei Y9s против Honor 8A

Хуавей Y9s
VS
Хуавей Хонор 8А
Huawei Y9s
Huawei Honor 8A

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 ноября 2019 года Huawei Y9s с экраном 6.59" и чипом HiSilicon Kirin 710F, против 6.09-дюймового Huawei Honor 8A, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Y9s
  • Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 2 ГБ
  • Комплектуется на 980 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3020 мАч
  • Показывает на 57% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • На 39% выше плотность пикселей (391 vs 282 PPI)
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Тонкие рамки – на 5.18% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Huawei Honor 8A
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (540 против 494 нит)
  • Весит на 56 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Huawei Y9s
vs
Honor 8A

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD IPS LCD
Размер 6.59 дюймов 6.09 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.7% 79.52%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.1%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 36.4 мс
Контрастность - 1111:1
Максимальная яркость
Huawei Y9s
494 нит
Honor 8A +9%
540 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.1 мм 156.2 мм
Ширина 77.2 мм 73.5 мм
Толщина 8.8 мм 8 мм
Вес 206 граммов 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели - Пластик
Материал рамки - Пластик
Доступные цвета Светло-голубой, Полночный черный Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Huawei Y9s +7%
84.7%
Honor 8A
79.52%

Производительность

Тестируем Хуавей Y9s и Хуавей Хонор 8А в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710F MediaTek Helio P35
Макс. частота 2200 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73		 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G51 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 650 МГц 680 МГц
FLOPS ~225 Гфлопс ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Huawei Y9s +85%
326
Honor 8A
176
Geekbench 5 (многоядерный)
Huawei Y9s +53%
1364
Honor 8A
890
AnTuTu Benchmark 7
Huawei Y9s +68%
144547
Honor 8A
85962
AnTuTu Benchmark 8
Huawei Y9s +57%
167707
Honor 8A
107043
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 9.0
Оболочка UI EMUI 9.1 EMUI 9
Размер системы из коробки - 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 10 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 1:45 ч. 3:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Y9s vs Huawei Honor 8A
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.6 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 12 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Huawei Y9s
н/д
Honor 8A
89.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2019 года Январь 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг 0.154 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.63 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (10 Вт)
- Руководство пользователя
- Наушники
- Чехол
- Скрепка для извлеченя SIM
- Защитная пленка		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Y9s более удачной покупкой.

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