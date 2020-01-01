Huawei Y9s против Nova 6
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 8 ноября 2019 года Huawei Y9s с экраном 6.59" и чипом HiSilicon Kirin 710F, против 6.57-дюймового Huawei Nova 6, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Y9s
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Nova 6
- Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет оптический зум 3x
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Быстрая зарядка мощностью 40 Ватт
- Стабилизация изображения
- Возможность записи 4K-видео
- Более энергоэффективный CPU
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
66
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
42
82
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
67
83
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
87
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
59
86
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
61
78
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei Y9s и Huawei Nova 6
Экран
|Тип
|TFT LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.59 дюймов
|6.57 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|391 точек на дюйм
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.7%
|84.7%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|163.1 мм
|162.6 мм
|Ширина
|77.2 мм
|75.7 мм
|Толщина
|8.8 мм
|8.6 мм
|Вес
|206 граммов
|197 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|-
|Стекло
|Материал рамки
|-
|Металл
|Доступные цвета
|Светло-голубой, Полночный черный
|Черный, Синий, Красный, Темно-лиловый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710F
|HiSilicon Kirin 990
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.09 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.86 ГГц (Cortex A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2860 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G51 MP4
|Mali-G76 MP16
|GPU-ядер
|4
|16
|Частота GPU
|650 МГц
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
335
Nova 6 +128%
765
Geekbench 5 (многоядерный)
1392
Nova 6 +116%
3004
AnTuTu Benchmark 8
169537
Nova 6 +138%
404220
Рейтинг смартфонов в AnTuTu (#269 и #75)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Android 10.0
|Оболочка UI
|EMUI 9.1
|EMUI 10
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4100 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|1:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да (70% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8500 x 4700
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|105°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
|3 (40 МП + 8 MP + 8 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.6 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|-
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Одновременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|12
|21
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Ноябрь 2019 года
|Декабрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2019 года
|Февраль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.96 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (10 Вт)
- Руководство пользователя
- Наушники
- Чехол
- Скрепка для извлеченя SIM
- Защитная пленка
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Nova 6 более удачной покупкой.
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