Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 апреля 2021 года Infinix Hot 10s с экраном 6.82" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.09-дюймового Huawei Honor 8A, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 28 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.